May disposta a "rasgar os direitos humanos" para facilitar combate ao terrorismo

A primeira-ministra britânica, Theresa May, quer aumentar o poder das autoridades para responder às ameaças terroristas, nem que para isso tenha “que rasgar os direitos humanos”. A promessa foi feita na terça-feira, a dois dias das eleições, num comício em Slough, no Sul do Reino Unido.

I'm clear: if human rights laws get in the way of tackling extremism and terrorism, we will change those laws to keep British people safe. pic.twitter.com/8EfUJYUDMK — Theresa May (@theresa_may) June 6, 2017

Depois dos ataques em Londres este sábado que mataram pelo menos oito pessoas, a candidata conservadora e actual primeira-ministra tem sido criticada pelos cortes no financiamento à polícia britânica. A governante defendeu-se das acusações afirmando que a estratégia não passa pelo número de agentes policiais armados, mas pelos seus poderes para agirem. A primeira-ministra elogiou ainda a política do “atirar para matar”, bem como a eficácia e rapidez de resposta das autoridades no ataque de sábado.

May defende que é preciso "fazer mais para restringir a liberdade e os movimentos de suspeitos de terrorismo quando houver provas suficientes para saber que representam uma ameaça".

A primeira-ministra defendeu também condenações mais longas por crimes relacionados com o terrorismo. May garante ainda que, se continuar no número 10 de Downing Street, fará “com que seja mais fácil para as autoridades deportar suspeitos de terrorismo estrangeiros para os seus países".

No período de três meses, o Reino Unido foi alvo de três atentados terroristas, reivindicados pelo Daesh.

"E se as nossas leis de direitos humanos nos impedirem de fazer isso, mudaremos as leis. Se for eleita primeira-ministra na quinta-feira, esse trabalho começará na sexta-feira", avisou.

Em Janeiro deste ano, a Amnistia Internacional considerou que os serviços secretos do Reino Unido eram orwellianos (numa referência à obra 1984 de George Orwell, assente na sua visão distópica de um futuro totalitário). Já esta semana, a governante tinha criticiado a "tolerância" que existe em relação ao extremismo e defendido um maior controlo da Internet.

"Precisamos de trabalhar com os governos democráticos nossos aliados para chegar a acordos internacionais que regulem o ciberespaço para prevenir a disseminação do extremismo e o planeamento do terrorismo. E precisamos de fazer tudo o que conseguirmos cá dentro para reduzir os riscos de extremismo online”, dizia, no seu discurso após os ataques.

Numa entrevista ao Sun, citada pela Reuters, May admitiu estender de 14 para 28 dias o período de que a polícia dispõe para manter um suspeito detido.

