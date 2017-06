João Semedo renuncia à candidatura ao Porto e dá lugar a João Teixeira Lopes

João Semedo, ex-coordenador do Bloco de Esquerda, vai renunciar à candidatura à Câmara do Porto, anunciada em Março, sendo substituído por João Teixeira Lopes, que já disputou a presidência da Câmara do Porto em 2009.

Razões de saúde levam o ex-deputado a renunciar a um projecto político no qual estava particularmente empenhado. O anúncio do afastamento foi feito esta terça-feira numa sessão, na sede do Bloco no Porto, presidida por Catarina Martins. João Teixeira Lopes também esteve presente, assim como José Manuel Pureza. "A campanha vai continuar com mais força", disse João Semedo, que não tem as melhores condições físicas para continuar.

Esta não é a primeira vez que o ex-coordenador do Bloco se afasta de um projecto. Em 2015, renunciou ao mandato de deputado devido a um cancro de laringe, do qual se restabeleceu.

João Semedo deixa de encabeçar a lista à câmara, mas não vai afastar-se do processo autárquico no Porto. O ex-deputado será número um na lista do Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal do Porto (AMP), trocando com João Teixeira Lopes.

Membro do Bloco desde 2007, João Semedo foi deputado à Assembleia da República entre 2006 e 2015. Há um ano, o ex-deputado saiu da Mesa Nacional do BE, uma decisão que, disse na altura, não era tomada por discordância ou desmotivação, mas sim por considerar ser tempo de “ter outra forma de intervenção política e partidária”.

Médico, de 65 anos, Semedo dirigiu o Bloco de Esquerda em conjunto com a actual coordenadora, Catarina Martins, entre 2012 e 2014, numa solução de liderança ‘bicéfala’ que os bloquistas viriam a abandonar.

