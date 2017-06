Incêndio num armazém de Leça do Balio impede moradores de dormir em casa

Um incêndio que atingiu um armazém em Leça do Bailio obrigou a que os moradores vizinhos tivessem de ser retirados das suas casas. As chamas estão dominadas mas ainda se está numa fase de combustão demorada e há preocupações com a estrutura do prédio.

O fogo começou perto das 20h30 desta segunda-feira numa loja e armazém que possuía produtos altamente inflamáveis, na Rua Godinho Faria, em Leça do Balio. Esta manhã, o incêndio ainda estava a ser combatido, estando no final da manhã cerca de 60 operacionais no local. Apesar de ainda não terem sido feitas as análises necessárias, há a preocupação com a estrutura do prédio onde o incêndio deflagrou devido à elevada carga térmica.

Segundo Maria de Lourdes Queirós, vereadora da Protecção Civil, a vistoria ao edifício só poderá ser feita esta quarta-feira depois de reunidas as condições de segurança e estando garantido que o prédio arrefeceu. Os cerca de 100 moradores já foram informados que ainda não vão poder dormir em suas casas mas vão poder ir às suas garagens e casas para “recolher alguns dos seus pertences e verificar se há algum dano”.

A vereadora acrescentou que estão asseguradas para hoje “refeições para bombeiros e moradores” no Centro de Apoio à Terceira Idade (CATI) de São Mamede de Infesta. Quanto ao alojamento, a vereadora irá reunir com os moradores pelas 17h, onde vão analisar a necessidade de alojamento de cada um. Uma pessoa com mobilidade reduzida já teve acolhimento assegurado no Centro Social de Leça do Balio.

Na noite passada, os cerca de 100 moradores pernoitaram em casas de familiares, no Quartel dos Bombeiros de São Mamede de Infesta e também numa tenda montada no local. Durante a noite, três bombeiros, dois de Leça do Balio e um de São Mamede de Infesta, tiveram que ser assistidos no Hospital Pedro Hispano, mas já tiveram alta.

Texto editado por Ana Fernandes

