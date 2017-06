Sauditas e aliados árabes isolam o Qatar com uma mensagem para Teerão

A Arábia Saudita e cinco dos seus aliados mais próximos cortaram as relações diplomáticas e encerraram as fronteiras com o Qatar justificando a decisão com as ligações e apoio a grupos terroristas e ao Irão, numa acção sem precedentes nos últimos anos de tensão entre os dois lados. Entre as primeiras reacções, as mensagens de apaziguamento e de apelo ao diálogo partiram do secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson e do Irão.

Na Austrália, Tillerson garantiu que a escalada de tensões não vai ter impacto na luta dos Estados Unidos contra o terrorismo, apesar de uma das principais bases americanas na região estar localizada precisamente no Qatar.

O Irão, através do porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiro, Bahram Qasemi, apelou a que os países envolvidos no conflito diplomático se sentem à mesa das negociações, argumentando que esta situação não ajuda a resolução da crise no Médio Oriente.

Arábia Saudita, Bahrein, Egipto, Iémen, Emirados Árabes Unidos e a Líbia cortaram as relações diplomáticas com o Qatar, apresentando uma série de medidas e de justificações autónomas mas aparentemente concertadas. Em comunicado, Riad acusou o Governo de Doha de “apoiar grupos de terroristas com apoio iraniano”, tais como a Irmandade Muçulmana, o Daesh, a Al-Qaeda e outros com ligações a Teerão. O Bahrein justificou a decisão pelo facto de o Qatar “minar a segurança e estabilidade” do país e de “interferir nos seus assuntos internos”, cita a agência de notícias nacional. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egipto acusou o pequeno emirado com 2,7 milhões de habitantes de ter uma “abordagem antagónica” contra si e que todas as medidas para impedir o seu “apoio a grupos terroristas falharam”.

O Qatar diz que as medidas são injustificadas e baseadas em mentiras: “O Estado do Qatar tem sido sujeito a uma campanha de mentiras que chegou a um ponto da fabricação completa”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

Desta forma, os Emirados Árabes Unidos ordenaram a retirada dos diplomatas do Qatar em 48 horas; as ligações aéreas, terrestres e marítimas foram cortadas e as tropas qataris que faziam parte da coligação militar liderada pelos sauditas no Iémen foram expulsas.

Em sentido contrário, o Qatar, através da sua embaixada em Abu Dhabi, pediu os seus cidadãos nos Emirados Árabes Unidos que regressem num prazo de 14 dias.

O que originou a crise?

As tensões no Golfo Pérsico escalaram depois de, no final do mês de Maio, terem surgido na agência de notícias estatal do Qatar declarações do emir Tamim bin Hamad al-Thani onde este elogiava o Irão e criticava a Arábia Saudita e EUA. Doha alegou que tudo tinha sido obra de um ataque informático ao órgão que publicou as afirmações. Porém, os países que agora cortam as relações com o emirado bloquearam o acesso aos meios de comunicação qataris, incluindo a Al-Jazira (cuja redacção na Arábia Saudita foi agora encerrada).

Mas as medidas contra o Qatar podem ser explicadas, em grande parte, pela guerra silenciosa que se trava entre a Arábia Saudita, de maioria sunita, e o Irão, de maioria xiita, arqui-rivais na luta pelo poder religioso, político e económico no Médio Oriente.

Um dos aspectos que está na base do conflito entre Riad e Teerão é a divisão entre os dois principais ramos do Islão – o sunismo e o xiismo – cuja origem remonta às origens da própria religião e à separação dos seguidores daqueles que se consideravam os herdeiros do profeta Maomé.

Nalguns dos actuais confrontos armados do Médio Oriente é possível encontrar sauditas e iranianos em lados opostos. São os casos da Síria, Iraque ou Iémen.

Mas o que é que o Qatar tem a ver com tudo isto? Há dois aspectos principais que servem de justificação para este pacote de sanções: acusações de apoio a grupos terroristas, e através deles, de uma política de ingerência em países da região, e o consequente reforço do Irão na esfera de influência regional. A mensagem é clara: o apoio ao Irão e ao terrorismo deixou de ser tolerado.

Em 2014, a maioria destes países, menos o Iémen, tinham retirado os seus diplomatas do Qatar. Mas é o encerramento das fronteiras que tornam as sanções um forte sinal do avolumar das tensões sendo o único aspecto verdadeiramente novo em toda esta história.

Os argumentos apresentados também não são novos – exceptuando o de Riad que acusa Doha de apoiar os rebeldes xiitas houthis no Iémen, apesar de o Qatar ter integrado a coligação militar liderada pelos sauditas – e foram vários os episódios de tensão diplomática directa entre as nações do Golfo Pérsico e o Qatar nos últimos anos.

Em 2014, o Qatar apoiou o Governo da Irmandade Muçulmana que subia ao poder no Egipto. Pouco tempo depois, foi a vez de a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos financiarem o golpe de Estado protagonizado pelos militares e que derrubou o Presidente Morsi.

Em 2011, e durante a chamada Primavera Árabe, o Qatar tentou reforçar o papel de mediador e aumentar a influência no Médio Oriente, apoiando, ao contrário da maioria dos Governos da região, os movimentos que procuravam uma mudança política nos diferentes países. Este facto enfureceu muitos dos seus vizinhos próximos.

