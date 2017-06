Morreu Petter Sallis, o actor inglês que deu voz a Wallace

O actor inglês Peter Sallis morreu aos 96 anos. Ficou conhecido do público britânico pela personagem Norman “Cleggy” Clegg de Last of the Summer Wine, a sitcom que a BBC emitiu entre 1973 e 2010. Sallis foi o único actor a participar em todos os 295 episódios da série, segundo o serviço noticioso da mesma estação, que dá a notícia citando os agentes do actor.

PUB

No entanto, Peter Sallis passou o Canal da Mancha com Wallace and Gromit, dando voz à personagem humana da série de stop-motion criada por Nick Park, entre 1990 e 2011.

PUB

PUB

PUB