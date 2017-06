Morreu o romancista mexicano Antonio Sarabia

Morreu este sábado de madrugada em Lisboa, aos 72 anos, o escritor mexicano Antonio Sarabia, autor de Os Convidados do Vulcão (1996) e de romances históricos como A Taberna da Índia (2000), O Regresso do Paladino (2005) ou Tróia ao Entardecer (2007). A notícia da morte de Sarabia, que vivia há já alguns anos em Lisboa e tinha casa em Lisboa, foi adiantada ao PÚBLICO pelo editor e escritor Manuel Alberto Valente.

PUB

Nascido em 1944 na Cidade do México, o romancista, que faria 73 anos no próximo sábado, trabalhou na rádio e em publicidade antes de dedicar exclusivamente à escrita, a partir dos anos 80, período em que se radicou na Europa, passando a viver entre Paris, Lisboa e a cidade mexicana de Guadalajara.

Autor de vários livros de contos e de onze romances – se incluirmos Primeras Noticias de Noela Duarte (2008), que escreveu em colaboração com José Manuel Fajardo e José Ovejero –, o escritor publicou ainda o livro de poemas Tres Pies al Gato (1978) e, em co-autoria com o fotógrafo argentino Daniel Mordzinski, o livro de viagens El Refugio del Fuego (2003).

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Traduzido em várias línguas, Antonio Sarabia publicou o seu primeiro conto, Paredes, em 1967, e estreou-se como romancista em 1978, com El Alba de la Muerte. Seguiram-se Amarilis (1991), Los Avatares del Piojo (1993) e Banda de Moebius (1994), mas é com Os Convidados do Vulcão (edição portuguesa da Europa América), uma história passada numa aldeia mexicana, que se consagra como um continuador original, e particularmente contido, do filão do realismo mágico.

Entra no século XXI com El Ciello a Dentelladas, publicado pela Asa com o título A Taberna da Índia, que nos dá a ver a Sevilha do final do século XV pelos olhos de um índio das Caraíbas, baptizado Cristobalillo em honra de Colombo. O gosto pelo romance histórico confirma-se nos títulos seguintes, O Regresso do Paladino e Tróia ao Entardecer, ambos editados em português pela Casa das Letras.

Em 2013 publicou Los Dos Espejos e, já este ano, a sua editora em França, a Métailié, lançou La femme de tes rêves, tradução de No Tienes Perdón de Dios, uma incursão no romance policial, cujo protagonista é um jornalista desportivo da imprensa local que se envolve na investigação do homicídio de um famoso futebolista.

PUB

PUB