Iémen registou perto de 600 mortes por cólera no último mês

No Iémen, perto de 600 pessoas morreram de cólera durante o último mês, num total de mais de 70 mil casos registados. A UNICEF estima que nas próximas semanas esse número suba para os 130 mil, sendo que as crianças são o grupo mais afectado.

A doença continua a alastrar-se rapidamente pelo país da Península Arábica, uma situação que – diz a UNICEF – se tornou num “desastre” para as crianças, que por si já são um grupo vulnerável, factor que agrava a necessidade de ajuda humanitária no país. Só nos últimos três dias, foram reportados 10 mil novos casos de cólera.

“A cólera não precisa de permissão para entrar ou para atravessar fronteiras, nem diferencia áreas de controlo político”, disse o director regional da UNICEF, Geert Cappelaere, num comunicado. Cappelaere diz que os profissionais de saúde no terreno “correm contra o tempo” para tentar oferecer cuidados e prevenir que o número de casos continue a aumentar.

A maioria dos casos da doença não apresenta sintomas, ou manifesta apenas sintomas moderados que podem ser tratados com hidratação. Contudo, nos casos mais graves a doença pode matar em poucas horas se não for tratada com medicamentos intravenosos e antibióticos. A cólera transmite-se através de água contaminada e causa diarreia aguda, podendo ser fatal.

