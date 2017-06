Dia da Criança: da Operação Nariz Vermelho a debates sobre género

O Dia da Mundial da Criança assinala-se esta quinta-feira com iniciativas que vão desde uma Operação Nariz Vermelho a um debate sobre género na infância ou a uma peça de teatro protagonizada por pessoas com deficiência. Logo de manhã, o primeiro-ministro António Costa vai estar na escola EB1/JI Eng. Ressano Garcia, onde vai decorrer uma iniciativa da Operação Nariz Vermelho, à qual se junta o ministro da Educação.

Também durante a manhã, a Direcção-Geral de Saúde organiza um encontro sob o tema "Saúde, Género e Violência Interpessoal", onde vai ser discutida a dimensão da igualdade de género nos cuidados a crianças e jovens, além de um debate sobre a convenção dos direitos das crianças, uma mesa redonda sobre "Boas práticas na prevenção dos maus-tratos em crianças e jovens", bem como uma discussão sobre os desafios e inovações das vacinas.

As comemorações em Lisboa incluem ainda a peça de teatro "Olívia e Eugénio, uma lição de amor", protagonizada pela actriz Rita Ribeiro e pelos actores Tomás de Almeida e Nuno Rodrigues, os dois com síndrome de Down. No Porto, as celebrações do Dia Mundial da Criança incluem uma sessão protocolar organizada pelo Centro Hospitalar de São João, a apresentação do "Guia de Boas Práticas para a Audição da Criança em Tribunal", um manual dirigido aos magistrados e todos os funcionários que tenham de lidar com os mais jovens.

Paralelamente, estão marcadas iniciativas um pouco por todo o país, desde uma "Festa da Criança em Ambiente e Segurança", em Oeiras, um espectáculo com o "Avô Cantigas", no Seixal, um passeio com cerca de 30 crianças com doenças raras em Tavira, ou um desfile em Tomar, com a participação de duas mil crianças.

Lugar também para uma acção do Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública em parceria com a Câmara Municipal de Cascais que inclui exposição de meios policiais, demonstração do grupo cinotécnico ou distribuição de brindes. No mesmo local, a PSP apresenta a sexta edição do programa "Estou Aqui", de distribuição de pulseiras gratuitas para ajudar os pais e educadores a localizar crianças entre os dois e os 10 anos que estejam perdidas.

Em Coimbra vai ser inaugurada uma galeria de fotos de ex-directores clínicos do Hospital Pediátrico e a escultura de Cabral Antunes, "A Maternidade", junto à portaria principal.

