Nova greve de tripulantes de cabine da SATA esta quinta e sexta-feira

Tripulantes de cabine da transportadora aérea SATA estão esta quinta-feira e na sexta-feira em greve, convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), precisamente um mês depois de uma outra paralisação.

PUB

O incumprimento de vários pontos do clausulado do acordo de empresa é uma das razões apontadas para a greve, assim como a reivindicação de melhores condições de trabalho.

A semana passada a companhia açoriana alertou os passageiros para o pré-aviso de greve, informando da possibilidade de alteração da viagem ou do reembolso da mesma.

PUB

"Na sequência do pré-aviso de greve, efectuado pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, para os dias 1 e 2 de Junho, dos tripulantes de cabine da Azores Airlines e SATA Air Açores, o grupo SATA informa que todos os passageiros com voos nestas datas poderão alterar a sua viagem ou pedir o reembolso do seu bilhete, sem custos adicionais, junto dos canais de venda habituais", refere a empresa numa mensagem enviada aos passageiros.

Na mesma mensagem, a transportadora aérea dá conta dos voos incluídos nos serviços mínimos para aquelas datas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No caso da SATA Internacional, que assegura as ligações aéreas de e para fora do arquipélago, estão garantidos os voos com origem em Lisboa e destino em Santa Maria e Horta, e o respectivo regresso à capital, na quinta-feira. No dia seguinte, estão contempladas nos serviços mínimos as ligações Lisboa-Horta e Horta-Lisboa.

Já na SATA Air Açores, responsável pelos voos inter-ilhas, nos dois dias de paralisação estão garantidos voos nas nove ilhas do arquipélago.

Em Maio, a greve deixou em terra mais de 1300 passageiros, com o sindicato a afirmar que se registou uma adesão de 100%, número diferente do avançado na ocasião pelo grupo SATA (66,9%).

PUB

PUB