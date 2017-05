Não, Trump não comprou cinco milhões de seguidores em três dias

Há 31 milhões de utilizadores a seguir a conta pessoal do presidente dos Estados Unidos no Twitter, mas esta semana voltaram as suspeitas de que boa parte são falsas.

@realDonaldTrump << account has gained over 5 million followers in less than 3 days. Mostly bots. He's getting ready for something. — J?ST?R ? ?CTU?L³³º¹ (@th3j35t3r) May 30, 2017

A controvérsia de que o presidente compra seguidores ou é seguido por perfis-robôs reacendeu-se esta terça-feira, depois da publicação de um utilizador (com o nome @txmockingjay) denunciar que o presidente terá ganho mais de cinco milhões seguidores em menos de três dias. A publicação inicial – sem fonte – foi apagada, mas não antes de ser partilhada milhares de vezes.

Porém, a mensagem é falsa. Basta aceder ao site Wayback Machine (que arquiva milhões de páginas online desde 1996) para ver que a 26 de Maio – três dias antes da publicação inicial de @txmockingjay –, o presidente Donald Trump já tinha 30,6 milhões de utilizadores (menos 500 mil que agora).

Foto A 26 de Maio, Donald Trump já tinha 30.6 milhões de seguidores Arquivos Wayback Machine

Porém, os rumores não são completamente infundados. A startup Social Rank – que ajuda empresas e marcas a monitorizar o número de seguidores nas redes sociais – revela que, a 22 de Maio, cerca de 33% das contas que seguiam Trump eram “ovos”. Trata-se do avatar-padrão, que aparece na imagem dos utilizadores que não têm uma fotografia de perfil e está associado a utilizadores novos, ou falsos.

Só em Maio, cerca de 900 mil “ovos” começaram a seguir a conta de Trump. Destes, 700 mil nunca fizeram uma publicação. O director executivo da Social Rank, Alex Taub, explica no blogue da empresa que a tendência pode ter dois motivos: alguém está a comprar seguidores para a conta de @realDonaldTrump, ou a conta pessoal do presidente aparece nas “contas sugeridas” dos novos seguidores do Twitter, levando muitos utilizadores novos a segui-lo.

Dados do TwitterAudit – um site de auditoria online que se dedica “expor a fraude no Twitter desde 2012” – sugerem que 49% dos seguidores da conta @realDonaldTrump são falsas.

Segundo o Twitter, porém, esses valores não são de confiança. Um porta-voz da empresa, Nicholas Pacilio, descreve as metodologias do site de auditoria como “muito imprecisas” e argumenta que não há provas que o aumento do número de seguidores de Trump seja composto por robôs.

De facto, o TwitterAudit analisa apenas uma amostra dos seguidores de uma conta (na versão gratuita, o valor máximo da amostra são 5000 utilizadores), considerando o número de tweets, a data da última publicação e o número de seguidores que o utilizador também segue. Considerando que 5000 utilizadores correspondem a 0,016% dos seguidores actuais de Donald Trump e que algumas contas falsas podem publicar centenas de tweets o método é falível.

Apesar dos rumores, não há provas de que o presidente Trump anda a comprar seguidores, ou que metade dos que tem são falsos. Mesmo que existam seguidores falsos, qualquer pessoa pode tê-los comprado em seu nome e sem a sua autorização.

A conta pessoal de Donald Trump (@realDonaldTrump) é utilizada para o presidente para opinar, de forma pouco convencional, sobre inúmeros assuntos e é comum que as publicações dêem azo a críticas e notícias. Esta madrugada, por exemplo, uma mensagem confusa sobre a "constante covfefe negativa da imprensa [sic]" foi partilhada 126 mil vezes,com comentários e interpretações humorísticas, antes de ser apagada pelo presidente. Trump, porém, aproveita-se da atenção, respondendo aos seguidores com desafios como “Quem consegue adivinhar o verdadeiro significado de covfefe?”.

Talvez por isso @realDonaldTrump seja muito mais popular que a conta oficial do Presidente dos EUA, a @POTUS, que tem 18,2 milhões de seguidores.

