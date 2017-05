Afinal o que é covfefe? "Divirtam-se" a tentar adivinhar, desafia Trump

Durante cerca de seis horas, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve online uma confusa mensagem partilhada esta madrugada na sua conta pessoal do Twitter: “Apesar da constante covfefe negativa da imprensa [sic]”. Só isto, sem nenhum tweet a seguir que completasse ou explicasse a frase. Tempo suficiente para se multiplicarem as interpretações, com mais ou menos humor, da estranha mensagem que foi partilhada 126 mil vezes antes de ser apagada. Antecipando o seu desaparecimento (já é um hábito Trump apagar tweets que saem ao lado), várias pessoas guardaram a imagem através de uma captura de ecrã.

Foto

A mensagem foi entretanto apagada, mas o assunto não ficou por aí. Minutos depois, Trump respondeu aos seguidores com um desafio: “Quem consegue adivinhar o verdadeiro significado de covfefe?”, questionou, com vários pontos de interrogação. Desta vez, o tweet parece completo, uma vez que o Presidente remata a mensagem com um “divirtam-se!”.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

O que será afinal? Coverage (cobertura) mal escrito? Uma palavra-passe? Um erro do corrector automático? Trump adormeceu a meio da publicação? As hipóteses são discutidas pelos utilizadores do Twitter.

“I’m very highly educated. I know words; I have the best words.”



Donald Trump speaking about his latest invention: #covfefe pic.twitter.com/kYAdbs2bDu — o pai já vai (@inconseguir) May 31, 2017

@realDonaldTrump you are so insane that I pray every day I am a sim being played by aliens — christine teigen (@chrissyteigen) May 31, 2017

I just no longer find trump trending topics or memes funny. I get sad and angry and depressed. Fuck covfefe, fuck it all, stupid idiot — christine teigen (@chrissyteigen) May 31, 2017

Outros, consideram que esta é apenas a prova de que Trump “é humano”, “tal como nós”.

"Not only is covfefe a word, it's the greatest word ever uttered." pic.twitter.com/kWhfLrFaKn — Zach Braff (@zachbraff) May 31, 2017

I couldn't agree more. No matter how negative, I always press my covfefe. https://t.co/2PHx0nd8VN — Brent Spiner (@BrentSpiner) May 31, 2017

As reacções podem ser encontradas através da hashtag covfefe.

Covfefe was not poll tested or focus grouped. Another reason our @POTUS is simply great! He's human. He's real. He's just like us! — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) May 31, 2017

Esta não é a primeira vez que Trump publica mensagens com erros ortográficos, ou que apaga tweets frequentemente controversos.

Entretanto, e de acordo com o Wall Street Journal, a Casa Branca estará mesmo a estudar a possibilidade de colocar advogados a avaliar previamente as publicações do Presidente norte-americano nas redes sociais. O objectivo é ajustar a frequência de publicações, que às vezes surgem em torrentes, e actuar como um sistema de filtro para evitar novas controvérsias

Saving this for postority. pic.twitter.com/wmnanHjPWF — Dave Itzkoff (@ditzkoff) January 21, 2017

Trump spelled "hereby" wrong. Took two minutes to correct it. Got it wrong again. Let's see if third time's the charm... pic.twitter.com/UajEXbxc1C — Marlow Stern (@MarlowNYC) March 3, 2017

While many were focused on Trump's #Covfefe tweet, at least 80 people were killed in a devastating attack in #Kabul https://t.co/o3f4TOnWP7 pic.twitter.com/cChlMLRjb5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 31, 2017

