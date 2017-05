Wonder Woman é mesmo proibido no Líbano por protagonista ser israelita

O novo filme da DC Comics, Wonder Woman, foi proibido de passar nos cinemas no Líbano. Esta suspensão acontece horas depois de terem surgido rumores de que o filme seria proibido, isto porque a sua protagonista, Gal Gadot, é de nacionalidade israelita.

PUB

A suspensão da exibição do filme deu-se depois da queixa formal apresentada pelo próprio Ministério da Economia do Líbano, que considera que “o inimigo está a tentar infiltrar-se nos nossos mercados”, cita a BBC.

A primeira informação de que o filme teria sido banido do país veio da cadeia libanesa Grand Cinema, que anunciou no Twitter que a proibição tinha sido aprovada.

PUB

Wonder Woman passou nos procedimentos de triagem aos quais os filmes são sujeitos antes de estrearem no Líbano, mas isso não foi suficiente para que chegasse às salas de cinema. O movimento Campanha para Boicotar Apoiantes de Israel-Líbano, que lutava contra a exibição do filme no país, exerceu a pressão necessária sobre o Governo para que os visionamentos da obra da DC Comics fossem suspensos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A empresa Joseph Chacra & Sons, distribuidora responsável por projectar Wonder Woman no Líbano, demonstrou a frustração perante a situação através das palavras de Tony Chacra. “O filme não tem nada que ver com Israel”, disse à agência Reuters.

O Líbano e Israel têm um extenso historial de conflitos – ainda que permaneçam num cessar-fogo desde 2006 –, pelo que não é a primeira vez que as autoridades libanesas proíbem a comercialização de produtos israelitas. Apesar de Wonder Woman ser uma obra norte-americana, a discórdia está no facto de a protagonista ser israelita e, além disso, ter servido no exército de Israel e apoiado publicamente as operações militares de Telavive na faixa de Gaza.

Wonder Woman relata a odisseia de Diana Prince (interpretada Gal Gadot), uma guerreira de uma ilha paradisíaca que luta pela paz no mundo após descobrir que o planeta está em guerra. O filme, dirigido pela argumentista Patty Jenkins, reaviva uma personagem criada pelo escritor William Moulton Marston em 1942.

PUB

PUB