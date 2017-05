Duas pessoas morrem nos EUA ao tentarem travar ataque anti-muçulmano

Duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida depois de terem sido atacadas por um homem com uma arma branca, esta sexta-feira, em Portland, no estado norte-americano do Oregon. O incidente ocorreu no interior de um comboio. Um homem teve morte imediata e outro morreu após dar entrada num hospital.

Na origem do ataque, segundo a polícia local, terão estado os insultos proferidos pelo agressor contra duas mulheres que aparentavam ser muçulmanas, estando uma delas com vestes islâmicas. Segundo a polícia, o agressor proferiu insultos racistas e utilizou uma linguagem de ódio. Três passageiros acabaram por intervir, tendando acalmar o agressor, mas foram atacados pelo mesmo. A identidade do atacante, que acabou por ser detido depois de ter saido do comboio em tentativa de fuga, não foi divulgada, embora a polícia tenho descrito o indivíduo como um homem branco, de 20 a 40 anos de idade.

Num comunicado após o ataque, o Conselho para as Relações Americano-Islâmicas (CAIR, na sigla inglesa) recordou que os incidentes de teor anti-muçulmano aumentaram mais de 50 por cento nos Estados Unidos de 2015 para 2016. A organização responsabiliza o candidato republicano e actual Presidente Donald Trump devido à sua retórica anti-imigrante.

