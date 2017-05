Fenprof avança com manifestação ou greves se ministério continuar sem respostas

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) vai avançar com uma manifestação nacional ou uma greve em Junho, caso o Ministério da Educação continue sem apresentar respostas a reivindicações dos professores, informou nesta sexta-feira o secretário-geral da federação, Mário Nogueira. A Fenprof já entregou um pré-aviso de greve dos professores do ensino artístico especializado, que está marcada para 7 de Junho, mas admite agora alargar o âmbito da paralisação.

PUB

"Apela-se ao Ministério da Educação e ao Governo a antecipação da reunião prevista para 6 de Junho. Antecipação essa que deverá levar a que a reunião se realize até 31 de Maio, ou seja até à véspera das decisões da Fenprof relativamente à posição e à luta a desenvolver", afirmou Mário Nogueira.

Caso não haja "respostas ou sendo insatisfatórias, o que está em cima da mesa será a realização de uma grande manifestação de professores ou, em alternativa ou até cumulativamente, de greve ou greves durante o mês de Junho", realçou.

PUB

O apelo da Federação Nacional dos Professores surge depois de a Fenprof ter solicitado ao ministério o agendamento de uma reunião até esta sexta-feira, com vista à "negociação e obtenção de respostas concretas e inequívocas" sobre questões relacionadas com carreiras, aposentação, horários de trabalho, combate à precariedade e gestão das escolas, elucidou o dirigente sindical, que falava aos jornalistas numa conferência de imprensa em Coimbra.

"O ministro da Educação limitou-se a agendar uma reunião para o dia 6 de Junho, argumentando indisponibilidade de agenda para reunir antes", referiu Mário Nogueira, sublinhando que, face à ausência de uma reunião até esta sexta-feira, os sindicatos que integram a Fenprof vão reunir a 29 e 30 de Maio.

As posições dos seus órgãos serão transmitidas ao secretariado nacional da Fenprof, que reúne a 31 de Maio e 1 de Junho, altura em que "serão decididas as formas de luta a desenvolver ainda este ano lectivo, designadamente no próximo mês de Junho [altura em que começam as reuniões de avaliação e os exames], caso o ministro da Educação não assuma o compromisso que lhe é proposto".

"Há momentos e tempos a partir dos quais a paciência se esgota", sublinhou Mário Nogueira, considerando que há necessidade de dar resposta "a problemas que o ministério sabe que são muito sentidos pelos professores".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo o dirigente sindical, a postura da Fenprof não é um "ultimato", mas considera que há problemas que "têm de ter uma resposta".

Mário Nogueira realçou que as questões que são exigidas pelo sindicato foram colocadas a 25 de Novembro de 2016, sendo que a Fenprof pede "um compromisso". "Não é exigido que esteja tudo resolvido no dia a seguir às reuniões. Estamos disponíveis para um compromisso para a legislatura", disse.

PUB

PUB