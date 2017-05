Republicano eleito um dia depois de ser acusado de agredir jornalista

Nem mesmo a alegada agressão a um jornalista do Guardian afastou o candidato republicano Greg Gianforte da vitória. Em causa estava o único lugar ocupado pelo estado do Montana na Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA e a eleição realizou-se um dia depois de Gianforte ter sido acusado de agredir um jornalista como resposta a uma pergunta sobre o sistema de saúde, um incidente que parece ter sido ignorado por parte dos eleitores.

O cargo estava vago há dois meses, desde que o também republicano Ryan Zinke foi chamado por Donald Trump para ser secretário do Interior. Era também disputado pelo candidato democrata Rob Quist, um músico cowboy de 69 anos, natural do Montana.

Depois de se saber vencedor, Gianforte surgiu de uma cortina azul para cumprimentar o auditório, descreve a Reuters, e pediu desculpa pelo seu comportamento com o repórter do jornal britânico. “A noite passada agi mal e cometi um erro que não posso apagar. Não estou orgulhoso do que aconteceu. Não devia ter respondido como respondi e lamento por isso”, começou. Da multidão ouviu-se um sonoro “estás perdoado”.

O perdão dos eleitores foi provado com os 51% de votos conquistados pelo republicano contra os 43% do candidato dos democratas, detalhada a Associated Press.

Não obstante, o impacto do incidente pode não se ter repercutido na totalidade dos votos, uma vez que cerca de um terço dos eleitores tinha votado antes do episódio de violência, segundo funcionários norte-americanos ligados às eleições citados pela Reuters. Outros, dizem, optaram por não acreditar na versão dos media.

A campanha de Gianforte aproximou-se muito da retórica do Presidente norte-americano, repetindo que ia “limpar o pântano”, enquanto fazia campanha ao lado do vice-presidente dos EUA, Mike Pence, e de Donald Trump Jr., o filho mais velho do Presidente.

A vitória de Gianforte – que foi eleito através da campanha mais dispendiosa de sempre no Montana – garante aos republicanos a manutenção de um dos seus congressistas. Ainda assim, chegará ao Congresso sabendo que no próximo mês terá de se apresentar no tribunal devido ao incidente com o jornalista. Não obstante, escreve o New York Times, será improvável que isso impeça o congressista eleito de assumir o cargo.

Em Novembro de 2018, todo o país irá a votos para escolher uma nova Câmara dos Representantes e um novo Senado.

