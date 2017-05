Banqueiros querem baixar custos com venda do Novo Banco

Os bancos querem baixar os custos de venda do Novo Banco e para isso tencionam alterar o mecanismo de partilha de risco acordado na venda da instituição. O Jornal Económico desta sexta-feira escreve que os bancos pedem que os activos problemáticos sejam autonomizados numa unidade à parte.

O pedido foi feito através de uma carta ao Banco de Portugal assinada pela Associação Portuguesas de Bancos (APB). No documento, a autoridade de resolução sugere alterações às condições que os bancos são chamados a recapitalizar o Novo Banco, através do mecanismo de capitalização contingente. A carta sublinha a distorção da concorrência e entre as sugestões estão a autonomização dos activos localizados no sidebank.

Sugerem ainda que os obrigacionistas do Novo Banco aceitem perder mais de 500 milhões de euros. Ou seja, que a almofada de capital gerada pela operação de troca de obrigações seja superior a 500 milhões de euros.

Avança o mesmo jornal que o Banco de Portugal está disponível para aceitar a primeira sugestão, mas sobre a segunda não existem certezas, uma vez que “não tomará decisões que dificultem a atratibilidade da operação para os obrigacionistas do Novo Banco”, lê-se.

