PS em Bragança para mostrar casos de “sucesso” no interior

O PS reúne-se em Jornadas Parlamentares, em Bragança, a partir de quinta-feira, tendo como lema "Portugal Melhor Portugal de Sucesso', iniciativa que será na sexta-feira ao início da tarde encerrada pelo secretário-geral socialista, António Costa.

As Jornadas Parlamentares do PS em Bragança acontecem três dias depois da decisão de Bruxelas de propor que Portugal saia do Procedimento por Défice Excessivo e antes da realização em Vila Real da Cimeira Luso-Espanhola dedicada ao tema da cooperação transfronteiriça.

No Parlamento, na terça-feira, o primeiro-ministro já adiantou que, com a nova margem orçamental ganha por Portugal junto das instituições europeias, na sequência da provável saída do país do Procedimento por Défice Excessivo, uma das prioridades será o investimento na valorização do território.

"Estas Jornadas Parlamentares correspondem a um esforço do PS de dar maior ênfase às questões que têm a ver com o Portugal menos convocado para a decisão política: O país do interior e das regiões insulares", referiu aos jornalistas o presidente da bancada socialista, Carlos César, adiantando que os deputados do PS visitarão todos os municípios do direito de Bragança.

Carlos César salientou que, nesta legislatura, o PS já se reuniu em Jornadas Parlamentares em Vila Real, nos Açores e na Guarda, tendo a direção da sua bancada estado recentemente na Madeira.

"Este itinerário do grupo parlamentar do PS tem um significado que queremos transmitir como impulso à actividade governativa no país. Os resultados da governação são constantemente transmitidos em termos de indicadores de natureza geral (défice, crescimento) com uma leitura linear do nosso país. Mas, a verdade, é que o crescimento económico não se faz da mesma forma em todo o território nacional, nem os cidadãos em situação de pobreza se distribuem da mesma forma por todo o país", advertiu, numa referência aos limites das interpretações estatísticas.

Neste ponto, o presidente do PS foi ainda mais longe, apontando que "os impulsos de sucesso em vários setores não marcam da mesma forma e com a mesma intensidade a vida de todas as nossas regiões".

"Queremos que se tome consciência disto e que a decisão política tenha em consideração as desigualdades que o país ainda tem", justificou o presidente do PS.

O programa oficial das Jornadas Parlamentares do PS abre com uma reunião de Carlos César com o presidente da Câmara Municipal de Bragança, Hernâni Venâncio Dias, visitando depois a Obra Social Padre Miguel e a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança.

Na parte da tarde, o líder da bancada socialista visita Mirandela, por ocasião do feriado municipal desta cidade transmontana, regressando ao fim da tarde a Bragança, onde haverá um jantar com intervenção do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, entre outros dirigentes socialistas.

Na sexta-feira, pela manhã, os trabalhos políticos das Jornadas Parlamentares arrancam com uma intervenção de fundo do presidente da bancada do PS, estando em seguida previstos debates sobre "Empreendedorismo local: casos de sucesso" e "Perspectivas da juventude em Portugal".

Estes dois painéis têm como convidados jovens que entraram em investimentos inovadores em Trás-os-Montes, designadamente em áreas como a horticultura, química aplicada ao sector alimentar, produção de coelhos, fabrico de vasilhames em madeira, ou através da criação de escorregas insufláveis para animação.

Os deputados socialistas ouvirão ainda o fotógrafo Pedro Rego, natural de Bragança, que se especializou na vida selvagem e paisagem e que já venceu quatro prémios de fotografia, tendo visto o seu trabalho reconhecido pela National Geographic.

Na área da juventude, falará Nour Machlah, um ativista pelos Direitos Humanos sírio, residente em Portugal, assim como o ciclista profissional e atleta de alto rendimento Daniel Silva.

