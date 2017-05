Real Madrid desafia de megafone o grande rival do Twitter: “Piqué, felicita o campeão!”

O Real Madrid fez a festa este domingo, ao derrotar o Málaga e confirmar-se como campeão espanhol, conquistando o seus 33.º título. A praça de Cibeles, postal da capital espanhola, foi como habitualmente palco da festa dos jogadores e adeptos do clube madrileno.

Entre os gritos de vitória, houve um dirigido a Gerard Piqué, rival do Barcelona e habitual comentador dos encontros do Real Madrid. “Piqué, cabrão, felicita o campeão!”, desafiaram os merengues. A provocação acontece porque Piqué habituou os madridistas aos seus comentários, regra geral depreciativos, à equipa de Zinédine Zidane. Os confrontos nas redes sociais são já um “clássico” e por isso, na hora dos festejos, o jogador blaugrana não foi esquecido.

A relação azeda entre Piqué e o Real Madrid é antiga. A 2 de Dezembro, quando o jogador russo Denis Cheryshev jogou pelo Real Madrid e marcou um golo aos três minutos da partida, Piqué não escondeu a alegria de saber que o jogador do Real estava, na realidade, impedido de integrar o "11" desse encontro.

?????????????????? — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 2, 2015

As publicações e referências repetem-se. Quando questionado sobre quais as suas preferências para as equipas a enfrentar na Liga dos Campeões, Piqué foi bastante específico na sua resposta (pelo menos para os mais atentos). "Um grupo fácil", começou por anunciar. "Nos oitavos, o terceiro classificado de Itália, nos quartos-de-final, o oitavo classificado da Alemanha, na semi-final, o quarto classificado de Inglaterra. E o regresso a casa", detalhou o jogador.

Grupo fácil. Octavos el 3º de Italia, Cuartos el 8º de Alemania, Semis el 4º de Inglaterra. Vuelta siempre en casa. https://t.co/6EW7hWmeGd — Gerard Piqué (@3gerardpique) August 24, 2016

Ora, as equipas a que Piqué se referia, à data, eram a Roma (3.º classificado em Itália), o Wolfsburg (8.º da Alemanha) e o Manchester City (4.º lugar em Inglaterra), justamente os adversários do Real Madrid, que conquistou o título em 2015/2016.

Já em Fevereiro deste ano, o jogador assinalou os erros de arbitragem e a diferença de oito pontos entre o Barcelona e o Real Madrid, com jogos contra as mesmas equipas.

Contra los mismos equipos. 8 puntos. 8 y tal. Los recortes son de prensa de Madrid por la duda. pic.twitter.com/nZUDgrjuVd — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 26, 2017

Quando, a 18 de Abril deste ano, Cristiano Ronaldo marcou o segundo golo do Real Madrid frente ao Bayern, em posição de fora-de-jogo, o jogador do Barcelona reagiu rapidamente no Twitter, com uma mensagem que partilhava apenas com reticências.

... — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 18, 2017

Dois dias mais tarde, outra publicação, numa aparente nova referência ao Real Madrid, depois de Ronaldo ter sido vaiado pelos adeptos, mesmo depois de ter marcado três golos. “Escutem como o Camp Nou [estádio do Barcelona] aplaude a sua equipa apesar de terem sido eliminados. Eles estão habituados a assobiar apesar de se qualificarem”, escreveu.

Escuece ver como el Camp Nou aplaude a su equipo a pesar de quedar eliminado. Están acostumbrados a los silbidos, a pesar de clasificarse... pic.twitter.com/FI0B6z1Nwp — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2017

O Real Madrid venceu a última Liga dos Campeões eliminando Roma, Wolfsburg e Manchester City, sempre decidindo os jogos em casa, até chegar à final contra o Atlético de Madrid – um caminho teoricamente mais simples que o dos seus concorrentes ao título.

A vitória do Real Madrid foi assinalada também por Iker Casillas, que antes de integrar o plantel portista foi guardião da baliza do Real Madrid durante mais de uma década.

A mensagem, curiosamente, assemelha-se à de Piqué, quando em Dezembro de 2015 o Barcelona venceu o campeonato.

Por cá também houve espaço para festejos. A influência de Cristiano Ronaldo no resultado da equipa não foi negligenciada. A página Insónias em Carvão partilhou a homenagem ao capitão do Real Madrid.

