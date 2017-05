Cristiano Ronaldo abre o caminho para o 33.º título do Real Madrid

Uma centena de segundos. Foi este o tempo que necessitou Cristiano Ronaldo para inaugurar o marcador em Málaga e dar forma ao 33.º campeonato do Real Madrid, que encerrou a última jornada com um triunfo por 2-0. Depois de cinco anos de jejum, que durava desde que José Mourinho conquistou a última liga pelos “merengues”, na época 2011-12, os campeões europeus voltaram a festejar em Espanha e ainda têm na mira aquela que poderá ser a sua 12.ª Liga dos Campeões.

Para Ronaldo este é apenas o segundo campeonato que celebra desde que chegou a Santiago Bernabéu, em 2009, somando ainda duas Taças do Rei e uma supertaça. Para emendar este modesto palmarés na principal competição espanhola, o português foi o mais activo da equipa no Estádio La Rosaleda, onde assinou o seu 40.º golo esta temporada e o 14.º nos últimos nove encontros.

Ao Real bastaria apenas um empate na última jornada para se sagrar campeão, mas ninguém quis abusar da sorte e a equipa entrou determinada em Málaga. O golo madrugador do avançado madeirense descansou os madridistas, mas deixou consternados os adeptos e jogadores do Barcelona, que recebiam, à mesma hora, o Eibar. Apenas a derrota do seu adversário abria esperanças aos catalães, mas as notícias da Andaluzia eram deprimentes e o conjunto de Luis Enrique ainda piorou tudo ao ficar em desvantagem, aos 7’, com um golo de Takashi Inui.

Se o cenário já era muito negro para o Barça ao intervalo, pior ficou no segundo tempo. A trama foi idêntica à do início dos dois encontros. O Real ampliou a vantagem, aos 54’, com um golo de Karim Benzema (que estava ligeiramente em fora-de-jogo), com o Eibar a apontar também o segundo em Camp Nou, sete minutos depois, com a assinatura do mesmo Inui. Um autogolo de David Junca, aos 63’, reduziu a diferença para os catalães, com Luis Suarez e Lionel Messi (de penalti) a darem a volta ao marcador, aos 73' e 75'. Mas não havia nada a fazer para evitar o destino da liga espanhola.

Uma temporada e meia depois de ter rendido o espanhol Rafael Benítez no banco do Real, Zinedine Zidane continua a confirmar que a sua promoção da equipa B à formação principal foi um golpe de mestre dos responsáveis do clube. No ano transacto não foi além do vice-campeonato, mas conquistou a 11ª Liga dos Campeões do historial dos “merengues”. Esta época, pode juntar à Liga um novo troféu na Champions, que irá disputar, com a Juventus, no próximo dia 3 de Junho, em Cardiff, no País de Gales.

Um percurso curto, mas recheado de sucesso, em tudo semelhante aquele que protagonizou Pep Guardiola no Barcelona. Na temporada de 2008-09, o actual técnico do Manchester City também foi promovido da equipa B, amealhando nesse ano de estreia a Liga espanhola, a Taça do Rei e a Liga dos Campeões.

Juventus também festeja

Em Itália, a Juventus continua em festa. Depois de ter garantido a Taça de Itália, durante a semana, celebrou ontem o seu 33.º campeonato e o sexto consecutivo, o que representa um recorde na principal competição transalpina. A uma ronda do final da competição, a equipa de Turim bateu em casa o Crotone, por 3-0, encerrando as dúvidas que persistissem sobre o vencedor da prova.

Perante um repleto Juventus Stadium, Mario Mandzukic abriu o espectáculo e o marcador, aos 13’, com Paulo Dybala a ampliar a vantagem ainda antes do intervalo. Já na recta final, aos 83’, o ex-portista Alex Sandro encerrou as contas. Agora todas as baterias estão apontadas a Cardiff.

Em Inglaterra, onde o Chelsea já garantira o título, o campeonato teve ontem o último capítulo, definindo-se as posições cimeiras de acesso aos lugares da UEFA. O City de Guardiola, goleou fora o Watford, por 5-0, garantindo o terceiro lugar da tabela e o apuramento directo para a Champions (assim como o Tottenham, que já garantira o vice-campeonato). Um lugar abaixo ficou o Liverpool, que estará na pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da competição milionária da próxima temporada, depois de ter batido o Middlesbrough, por 3-0.

Já o Arsenal, que venceu, em casa, o Everton, por 3-1, ocupando a quinta posição da classificação, irá falhar a principal prova da UEFA pela primeira vez nos últimos 20 anos. E para não destoar, o Manchester United de José Mourinho também conquistou os três pontos em disputa na derradeira ronda, com um triunfo caseiro sobre o Crystal Palace, por 2-0, mantendo o sexto posto da tabela. Terá agora de apostar tudo na final da Liga Europa, frente ao Ajax, em Estocolmo, na Suécia, no próximo dia 24, para estar também no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

