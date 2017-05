Cumprir as promessas "é essencial para recuperar a confiança dos cidadãos", diz Costa

O secretário-geral do PS, António Costa, defendeu esta sexta-feira em Penafiel que cumprir as promessas como tem feito o Governo "é essencial para recuperar a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas". "Fazer o que fizemos [no Governo] é essencial para recuperar a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas, para que os cidadãos voltem a acreditar que vale a pena votar porque com o voto decidem e com o voto mudam aquilo que é necessário mudar", afirmou.

Costa acrescentou: "É assim que nós sabemos estar na política, é assumindo compromissos com os cidadãos e honrando os compromissos com os cidadãos. Para o PS, palavra dada é palavra honrada. É assim no país, será assim em Penafiel".

Discursando em Penafiel no jantar de apresentação do advogado André Ferreira como candidato à Câmara de Penafiel, no pavilhão de exposições da cidade, o líder socialista recordou algumas marcas do trabalho realizado pelo actual Governo.

"Quando temos o desemprego a baixar, quando temos o investimento privado a aumentar, as exportações a crescerem e sobretudo a confiança dos cidadãos a aumentar, nós dizemos que tem valido a pena, porque temos provado que a mudança era possível e que a mudança tem melhorado a vida das pessoas e a confiança no nosso futuro", disse.

Num discurso muito voltado para as eleições autárquicas de 1 de Outubro, António Costa considerou que a obra do PS no actual Governo, em prol do país, é aquilo que o PS pode e quer fazer "em cada freguesia e em cada município de Portugal".

"E é por isso que eu aqui estou a apoiar todos os candidatos do PS às diversas freguesias do concelho de Penafiel, é por isso que aqui estou a apoiar a candidatura do André Ferreira, porque quero que, ano e meio depois das próximas eleições, autárquicas todos os penafidelenses digam valeu a pena, ele [André Ferreira] cumpriu o que prometeu, a mudança está a acontecer", declarou.

Para o secretário-geral socialista, "o trabalho que se tem vindo a fazer é um trabalho que tem de ser continuado, mas também tem de ser multiplicado em todo o país".

"Por isso, peço a todas e a todos uma campanha muito animada e muito dinâmica, porque não há nunca vitórias antecipadas, nem há derrotas que não possam ser evitadas", anotou, acrescentando: "Aquilo que nós temos pela frente é uma oportunidade de ganhar e essa oportunidade é do André Ferreira, é a oportunidade do PS, é a oportunidade de Penafiel e é essa oportunidade que vamos ganhar no próximo dia 1 de Outubro".

