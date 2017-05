O que mudou em 11 anos em Portugal, segundo Blanchard

Em 2006, dois anos antes da crise financeira internacional e cinco anos antes da chegada da troika a Portugal, Olivier Blanchard, então um economista do MIT, apresentou um estudo que motivou um debate aceso sobre qual deveria ser a política económica em Portugal.

PUB

A ideia de Blanchard era polémica: Portugal tinha um enorme défice de competitividade e se não se chegasse a um entendimento para cortar os salários nominais em toda a economia de forma muito acentuada, o país ia ter de passar por um longo período de desemprego alto e crescimento baixo. A ideia não passou de um exercício académico não passado à prática, tendo sido criticada, por exemplo, pelo anterior governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, que defendeu que Portugal não tinha vantagens em competir pelos salários baixos com economias como a China, por exemplo.

Passados 11 anos – em que Portugal caiu em períodos de recessão profunda e forte austeridade e Olivier Blanchard ocupou o cargo de economista-chefe do FMI – o economista francês vê agora uma economia portuguesa numa situação bastante diferente.

PUB

Agora, diz Blanchard, num novo estudo que veio apresentar em Lisboa na conferência “Portugal, Form Here to Where?”, o problema de falta de competitividade está em grande parte resolvido e deixou de ser a principal problema a enfrentar. Por isso, recomendar uma descida de salários na economia deixou de fazer sentido.

O que vê então o economista? Vê uma economia a recuperar, com um surpreendentemente bom desempenho das exportações, mas a precisar ainda de aumentar a produtividade e dinamizar a procura se quiser taxas de crescimento sustentadamente mais elevadas. E Blanchard acha que para isso acontecer, pode ser preciso o Estado gastar mais dinheiro.

São três as áreas que o economista considera que devem justificar algum expansionismo orçamental: investimento público, apoio à realização de reformas estruturais e recapitalização dos bancos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No investimento público avisa que o seu valor caiu para níveis demasiado baixos, que não ajudam em nada o crescimento. Nas reformas estruturais, defende que é preciso o Estado apoiar aqueles que podem sair mais prejudicados, sejam os taxistas por causa da Uber, ou os trabalhadores afectados por mudanças na legislação laboral. Nos bancos, é importante resolver o problema do malparado para o crédito voltar a fluir, mesmo que isso implique um agravamento da dívida.

E as contas públicas? Com todos estes gastos como é que se cumprem os objectivos do défice e da dívida? O estudo publicado por Olivier Blanchard – em parceria com Pedro Portugal - defende que realizar uma consolidação orçamental rápida não deve ser agora a prioridade.

Para além de tudo isto, afirma, o que ajudaria também a economia portuguesa seria mais inflação no resto da zona euro, com uma política mais expansionista tantos dos governos europeus como do BCE. Mas isso, claro, não depende de Portugal.

PUB

PUB