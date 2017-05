Impeachment? Hipótese é “totalmente ridícula”, diz Trump

Numa conferência conjunta com o Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, na Casa Branca, Donald Trump ridicularizou a possibilidade de ser alvo de um processo de impeachment. O Presidente dos EUA abordou ainda a nomeação de um procurador especial para supervisionar a investigação à interferência russa nas eleições presidenciais de Novembro, afirmando que esta decisão “divide o país”.

Voltando a dizer que está ser alvo de uma “caça às bruxas”, tal como já havia afirmado, o Presidente dos EUA deu uma resposta curta e directa a uma pergunta sobre se em algum momento pediu ao antigo director do FBI, James Comey, para terminar a investigação às ligações com Moscovo do seu antigo conselheiro para a segurança, Michael Flynn: “Não. Próxima pergunta”, respondeu.

Sobre a nomeação do também antigo director do FBI, Robert Mueller, para ficar como responsável da investigação às interferências russas nas eleições e das ligações a Moscovo de antigos e actuais membros da Administração, Trump disse que a escolha “divide o país”. “Odeio ver qualquer coisa que divida o país”, garantiu o Presidente norte-americano, afirmando que a sua “prioridade total” são os EUA.

Sobre a possibilidade de a abertura de um processo de impeachment, disse que a hipótese é "totalmente ridícula". O republicano garantiu também que não existe qualquer conluio entre si, a sua campanha e a Rússia.

Ainda a respeito de James Comey, que Trump demitiu, o chefe de Estado afirmou que teve "um desempenho muito mau" durante a comissão do Senado sobre a investigação sobre a Rússia, explicando que o FBI precisa "de um grande director", cujo nome será apresentado em breve.

