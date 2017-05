Guterres "muito preocupado" com situação na Venezuela

António Guterres está “muito preocupado” com a actual situação na Venezuela, e já desenvolveu contactos com o grupo de antigos chefes de Estado e de Governo que se constituiu como interlocutor nas negociações entre o regime do Presidente Nicolás Maduro e a oposição, bem como junto do Vaticano, que já manifestou idêntica disponibilidade, para que se possa “encontrar uma forma de mediação que permita resolver a crise política e também responder às enormes dificuldades económicas, sociais e de saúde que estão a penalizar a população do país”.

Questionado pelo PÚBLICO, o secretário-geral da ONU referiu-se às dificuldades que atravessa a comunidade portuguesa e luso-descendente naquele país, “mas também todos os venezuelanos”, que lidam com uma situação de grande instabilidade, violência e “gravíssima crise”. “É para mim uma grande preocupação”, admitiu.

Pelo seu lado, o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, não pôs de parte o envio de uma delegação de eurodeputados à Venezuela, num esforço europeu de defesa dos princípios democráticos e dos direitos humanos. “Condenamos a brutal repressão de manifestações pacíficas, e apelamos ao respeito da ordem constitucional na Venezuela. A União Europeia defende apenas a democracia e o direito da oposição de estar fora da cadeia por pensar de maneira diferente do Presidente Maduro”, sublinhou.

