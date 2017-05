Governo reserva 18,8 milhões para apoiar estágios profissionais

Acesso ao programa depende de concurso

Para poderem beneficiar dos apoios aos estágios profissionais, as empresas terão de se candidatar e estão sujeitas a um processo de selecção. O primeiro concurso decorre entre 16 de Maio e 16 de Junho. Haverá mais dois períodos de candidatura em Agosto e em Dezembro. Podem candidatar-se à medida pessoas singulares ou colectivas de natureza privada, com ou sem fins lucrativos. As candidaturas são apresentadas através do portal www.netemprego.gov.pt.

Regiões desfavorecidas e pequenas empresas privilegiadas

As candidaturas serão avaliadas com base em critérios objectivos aos quais são atribuídos pontos. Será dada prioridade aos estágios em empresas situadas em “concelhos classificados como economicamente desfavorecido” e que nos últimos três empregaram pelo menos metade dos estagiários apoiados por programas do IEFP. No caso das empresas que não têm histórico será aplicado um ponderador, explica o instituto no aviso de abertura do concurso. Serão mais pontuadas as candidaturas de empresas com menos de dez trabalhadores, cujo projecto de estágio “é determinante para a aquisição de competências do estagiário” e “claramente facilitador da sua integração no mercado de trabalho”.

Dotação orçamental previamente definida

Só serão aceites estagiários dentro da dotação orçamental de 18,8 milhões de euros, que é repartida pelas várias regiões do país. As candidaturas que reunirem 50 ou mais pontos são aprovadas até ao limite da dotação orçamental.

Os pedidos de atribuição de prémio ao emprego terão uma rubrica orçamental específica.

Estágios duram nove meses

Inicialmente, o Governo queria reduzir a duração dos estágios para seis meses, mas após a negociação com os parceiros sociais, acabou por recuar e manter os actuais nove meses. Em casos específicos (pessoas com deficiência e incapacidade, refugiados, vítimas de violência doméstica, ex-reclusos e ex-toxicodependentes) os estágios podem durar 12 meses.

Prioridade aos jovens e desempregados de longa duração

São destinatários principais da medida os jovens entre os 18 e os 30 anos que tenham pelo menos o ensino secundário. Já os desempregados de longa duração com mais de 30 anos e que estejam inscritos em Centros Qualifica poderão aceder aos estágios tendo apenas o terceiro ciclo do ensino básico (9º ano). O programa destina-se ainda a pessoas, independentemente da idade, com deficiência e incapacidade, que integrem família monoparental, cujo cônjuge também esteja inscrito com desempregado no IEFP, refugiados, vítimas de violência doméstica, ex-reclusos e toxicodependentes em processo de recuperação.

Bolsas mais altas para doutorados

As bolsas pagas aos estagiários oscilam entre os 505,58 e os 737,31 euros, variando consoante as qualificações. Quem tem mestrado ou doutoramento terá bolsas mais elevadas do que actualmente. Além da bolsa o estagiário recebe subsídio de refeição e de transporte e tem seguro de acidentes de trabalho.

O IEFP comparticipa entre 65% e 80% a bolsa de estágio. O pagamento do apoio às empresas é feito por tranches e depende da apresentação de um conjunto de documentos a estabelecer no regulamento do programa. O instituto paga o apoio à empresa que, por sua vez, paga a bolsa ao estagiário.

Prémio de 2106,6 euros para quem contratar

Está previsto um prémio à integração dos estagiários no valor de 2106,6 euros (correspondente a cinco vezes o Indexante de Apoios Sociais), que pode ser majorado em 30% quando está em causa a promoção da igualdade de género, subindo para os 2738,6 euros. A entidade promotora que admita o estagiário no prazo máximo de 20 dias úteis após a conclusão do estágio tem acesso a este prémio, mas com condicionantes: o contrato tem de durar, pelo menos, 12 meses. O montante será pago de uma só vez, no décimo terceiro mês após o início do contrato.