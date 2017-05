Bolsa americana dá trambolhão com polémicas de Trump

A quantidade de polémicas que tiveram Donald Trump como protagonista nos últimos dias provocou um autêntico trambolhão das bolsas norte-americanas, que estão a caminho de registar esta quarta-feira a maior queda em oito meses.

Desde que o Presidente americano despediu o então director do FBI, James Comey, as notícias começaram a criar algum nervosismo nos investidores. No entanto, a notícia que Trump pediu a Comey que este fechasse a investigação às ligações russas ao seu conselheiro para a segurança Michael Flynn e ainda o facto de o republicano ter transmitido informações secretas a dirigentes russos aceleraram esta tendência.

O Dow Jones registou uma diminuição de 373 pontos esta quarta-feira, o que perfaz uma queda de 1,8% relativamente ao fecho dia anterior, a mesma percentagem negativa registado pelo S&P 500. Estes são os piores resultados de ambos desde Setembro. O índice tecnológico Nasdaq caiu 2,6%, sendo esta a pior sessão desde 24 Junho do ano passado.

Os bancos também estão entre aqueles cujos títulos que mais desvalorizaram nesta quinta-feira: o JPMorgan Chase caiu 4%, o Goldman Sachs 5%, o Morgan Stanley e o Bank of America 6%.

