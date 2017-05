Só o PS quer uma linha circular de metro de Lisboa

Raramente acontece, ainda mais quando o tema é transportes públicos, mas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal de Lisboa foram praticamente unânimes na rejeição do plano de expansão do Metro de Lisboa, que prevê a criação de uma linha circular até 2021. A excepção foi o PS, que alinhou com o executivo camarário na defesa daquilo que considera ser “a primeira prioridade” para o futuro deste meio de transporte.

A pedido do Bloco de Esquerda, a assembleia discutiu esta terça-feira a anunciada construção de estações de metro na Estrela e em Santos, ligando o Rato ao Cais do Sodré e criando assim uma linha circular. Além dos deputados, também dois especialistas convidados se mostraram contra esta opção do Governo. E outros três cidadãos usaram o período de intervenção do público para criticar o plano.

“É uma obra arriscada, por baixo de edifícios antigos e muito frágeis, isto vai provocar problemas complicadíssimos”, disse o engenheiro civil Pompeu Santos, especialista em infra-estruturas que defendeu o prolongamento das linhas vermelha e amarela até Alcântara-Terra, ali criando uma interface entre metro, comboio e autocarros. “Quando se fala de expansões, se não se pensa integradamente, não estamos a fazer investimento, estamos só a fazer despesas”, afirmou.

O também engenheiro Santos Silva foi de semelhante opinião, alertando para as “curvas e contracurvas” do percurso previsto entre o Rato e o Cais do Sodré e para a dimensão das obras do Campo Grande – onde vai ser necessário construir dois novos viadutos. “Não, não façam isto, por favor. Perguntem aos técnicos de manutenção o que se há-de fazer. Não tomem decisões sem perguntar”, pediu, propondo um debate mais alargado sobre o tema.

Já Álvaro Costa, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, mostrou-se favorável à linha circular. Com recurso a mapas, o especialista frisou que o Cais do Sodré é o principal ponto de convergência para quem vem da Linha de Cascais e da Outra Banda e defendeu que “esta é uma solução estruturante” que traz “grande competitividade” ao sistema de transportes. Por outro lado, disse, a linha circular “protege a cidade do impacto que qualquer outra extensão possa vir a ter na operação, porque se garante uma frequência [de comboios] com qualidade”.

Em nome da comissão de trabalhadores do metro, Pedro Alves lembrou que “quando prolongamos uma linha ou construímos uma estação, estamos a investir muitos milhões de euros” e “um erro de projecto ou uma opção errada custam muitos milhões a todos nós”. Por isso, pediu ao Governo e à câmara, “ponderem bem” se a linha circular “é o que entendem como mais razoável para a nossa cidade”. À semelhança do que fizeram os partidos, Pedro Alves pediu também que seja feito “um debate público alargado” com várias entidades e que este “seja assente em estudos públicos e auditáveis”.

“Para lá da pompa e circunstância que acompanham sempre estes anúncios, sobra muito pouco”, considerou a deputada comunista Ana Páscoa, para quem “esta expansão não acrescenta nada de significativo à rede existente”. Para o PCP, “devia dar-se prioridade à expansão até Alcântara”.

Foi mais ou menos o que disseram todos os intervenientes seguintes. Luís Newton, do PSD, mostrou um vídeo em que defendeu isso mesmo e argumentou que a linha circular não vai servir para tirar carros do centro da cidade. E manifestou o desejo de que “este debate possa servir de ponto de partida para uma reflexão” mais aprofundada.

“Este é um erro muito caro e que pode comprometer por muitos anos a mobilidade na cidade de Lisboa”, disse Ricardo Robles, do Bloco de Esquerda. “As zonas que vai servir são zonas relativamente bem servidas de transportes públicos”, afirmou, acrescentando que o plano “volta a esquecer a zona ocidental” – o que classificou como “um erro crucial”.

“Precisamos de perceber, de uma vez por todas, o que é que o município e o Governo pretendem para a rede de metro da cidade”, afirmou o deputado Diogo Moura, do CDS. “As prioridades deviam ser outras.”

Por fim, Fernando Medina defendeu a solução adoptada pelo Governo. “Esta opção é verdadeiramente estruturante para o funcionamento do metro”, disse o presidente da câmara. Assim, explicou, vai ser possível “criar um mecanismo para ligar o principal ponto de chegada à cidade [o Cais do Sodré] à principal zona de emprego [as Avenidas Novas]”. O autarca disse que a linha circular vai “fazer com que as pessoas possam acreditar que o metro é a solução de mobilidade dentro da cidade”.

E disse também que “a expansão da linha vermelha para ocidente [até Alcântara] é uma prioridade da câmara”, mas que “a primeira prioridade concreta é o fecho do anel circular”. O “grande desafio” dessa linha, afirmou depois aos jornalistas, será “o investimento no material circulante”.

“Isto vai ter próximos episódios”, disse no fim do debate a presidente da assembleia, Helena Roseta.

