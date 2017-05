Governo estima que novo terminal de cruzeiros de Lisboa seja inaugurado neste Verão

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, estimou que a obra do novo terminal de cruzeiros de Santa Apolónia, em Lisboa, termine em Junho e que a infra-estrutura possa ser inaugurada este Verão. "Eu espero que, de facto, até ao final de Junho a obra esteja concluída e que a possamos inaugurar, como era previsto, este Verão ainda", disse a ministra à agência Lusa no final do seminário "Porto de Lisboa - desafios e afirmação", que decorreu na Gare Marítima de Alcântara, na capital.<_o3a_p>

Questionada sobre declarações anteriores, proferidas em Março, nas quais apontou a entrada em funcionamento do terminal para "o mais tardar em maio", a governante justificou o atraso com as condições climatéricas adversas que se fizeram sentir em Lisboa. "A indicação que tínhamos até essa altura, em que foi anunciado, é que a conclusão da obra seria até finais de maio deste ano. Por causa das chuvas e de alterações imprevistas da meteorologia, houve algumas actividades que não puderam ser concretizadas nas datas esperadas", explicou à Lusa.<_o3a_p>

Ana Paula Vitorino aproveitou para salientar que, "entretanto não tem sido por isso que tem ficado parado o tráfego de cruzeiros", existindo mesmo um "crescimento absolutamente fabuloso" do mesmo. "Mais de 70% é de facto um valor significativo", acentuou. Em termos numéricos, o Governo espera "345 escalas e 525 mil passageiros" este ano, o que constitui "um ano de sucesso para a actividade de cruzeiros no Porto de Lisboa".

"O Porto de Lisboa não é só um porto de carga, é também um porto de cruzeiros e cada vez se afirma mais nesse segmento de mercado", referiu a ministra no encerramento do seminário promovido pela Comunidade Portuária de Lisboa. A 10 anos, o Governo estima um crescimento que deverá ser de "475%"."Tem havido um crescimento constante ao longo dos últimos tempos, por isso, acredito que essa estimativa, que está no planeamento para 10 anos, que se vai cumprir", advogou.<_o3a_p>

Considerando que actualmente é possível "a entrada e saída de passageiros", a ministra observou que o novo terminal difere das atuais infra-estruturas, pois "permite fazer outro tipo de serviço" e aumentar a qualidade. Isto deriva de o novo terminal estar projectado como "uma infra-estrutura moderna, que impulsionará o crescimento do mercado de cruzeiros em Lisboa e no país e que vai aumentar fortemente a capacidade de movimentação de passageiros, de 500 mil para 800 mil por ano, o que significa uma melhoria da qualidade de serviço", apontou a governante. "Do ponto de vista funcional e operacional, terá maior capacidade de dar conforto e de atrair novos passageiros com outro tipo de escalas e irá dotar Lisboa de uma oferta de excelência ao nível internacional", vincou Ana Paula Vitorino.<_o3a_p>

