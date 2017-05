Emma, o relógio que ajuda a controlar os tremores de doentes com Parkinson

Da Apple à Samsung, o mundo dos relógios inteligentes não pára de crescer. Agora, é a vez de a Microsoft contribuir com um modelo de características especiais, capazes de melhorar a vida de milhões de pessoas.

Lançado durante a conferência Build 2017 da Microsoft, Emma é o nome do novo relógio que quer ajudar no dia-a-dia de doentes com Parkinson. Criado por Haiyan Zhang, directora de Pesquisa e Inovação da empresa, o gadget é capaz de diminuir os tremores nas mãos dos pacientes, um dos sintomas mais frequentes da doença. Apesar de ser ainda um protótipo, o relógio facilita a realização de pequenas tarefas.

Os tremores característicos desta doença são causados porque o cérebro entra em conflito consigo próprio. Por um lado, tenta movimentar a mão, por outro, e ao mesmo tempo, tenta parar esse movimento. O relógio envia pequenas vibrações ao cérebro, através de pequenos motores vibratórios – similares aos utilizados nos smartphones – que conseguem atenuar os tremores, explica o site The Verge. O padrão vibratório do relógio Emma pode ser personalizado para cada doente. Este pode ser alterado através de uma aplicação, disponível para tablets com o Windows 10, lê-se no site da empresa.

O nome não é um acaso. Emma Lawton serviu de inspiração para a criação do relógio. Trata-se de uma designer gráfica de 32 anos, que foi diagnosticada com Parkinson aos 29 e viu a sua vida profissional dificultada pela doença. Ao Mashable, Emma confidencia que, se não fosse este relógio, teria desistido da sua profissão, procurando uma carreira "que não fosse afectada" pelos tremores.

Emma Lawton diz que “o dispositivo não impede os tremores”, apenas os atenua. No entanto, já é motivo para comemorar: “A escrita não vai ser perfeita, mas é muito melhor”. “Enche-me de alegria que o relógio ainda funcione e que não tenha sido apenas um acaso”, disse designer gráfica ao Mashable. Para Lawton, sermos capazes de escrever o nosso nome é um “direito” e conseguir fazê-lo de forma perfeita é “muito especial e encorajador”.

Ao ver a eficácia do relógio Emma, Haiyan Zhang ficou incrédula: “Fiquei estupefacta”. “Apesar de trabalhar no mundo da tecnologia e ter a capacidade de criar este tipo de coisas, não consigo imaginar o impacto que isto pode ter na vida das pessoas”, declarou a criadora do relógio. “Ver a vida de Lawton melhorar é muito importante para mim”, diz, numa declaração que se pode ler no site da Microsoft. Os demais terão ainda de esperar que o dispositivo chegue ao mercado.

Texto editado por Hugo Torres

Foto Caligrafia de Lawton sem o relógio (esqueda) e com o relógio Emma (diretia). Brian Smale/Microsoft

