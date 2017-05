Marcelo vai à Rússia em Junho e ao México em Julho

A agenda do Presidente da República vai em breve ter mais duas viagens: Marcelo Rebelo de Sousa pediu o "assentimento" do Parlamento para se deslocar a São Petersburgo (Rússia) entre 23 e 25 de Junho, e também para uma visita de Estado ao México entre 16 e 19 de Julho.

De uma assentada, o Chefe de Estado pede a necessária autorização da Assembleia da República para se ausentar de terrritório nacional - as duas cartas chegaram às mãos de Eduardo Ferro Rodrigues na passada quarta-feira, dia 10.

Antes destas duas novas marcações, Marcelo Rebelo de Sousa tem a agenda bastante preenchida com deslocações já autorizadas pelo Parlamento. Na próxima semana, entre os dias 17 e 19, desloca-se à Croácia em visita oficial a convite da sua homóloga, Kolinda Grabar-KLitarovic. Apenas dois dias depois segue para o Luxemburgo, onde realiza uma visita de Estado a convite do Grão-Duque, Henri Albert Guillaume, entre os dias 21 e 26.

O Presidente vai também visitar as sete ilhas açorianas dos grupos central e oriental entre 1 e 6 de Junho no âmbito dos roteiros Portugal Próximo - mas sendo em território nacional não necessita de assentimento.

Depois das comemorações do 10 de Junho do ano passado terem tido uma inédita sessão em Paris (a seguir à cerimónia militar em Lisboa), a Presidência da República e o Governo decidiram que este ano repetir a estratégia de marcar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas junto dos emigrantes portugueses, desta feita no Brasil. Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se assim ao Rio de Janeiro e a São Paulo entre 10 e 13 de Junho.

