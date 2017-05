Confirmada sentença de 16 anos de prisão para capitão do Costa Concordia

O tribunal de última instância de Itália confirmou a sentença de 16 anos de prisão para o capitão do Costa Concordia, que naufragou em 2012 vitimando mortalmente 32 pessoas, dá conta a BBC.

Em 2015, um tribunal italiano condenou Francesco Schettino por homicídio, por ter sido o responsável pelo acidente — o que lhe valeu dez anos de prisão —, bem como por ter abandonado a embarcação antes de todos os passageiros e a tripulação estarem a salvo — o que, em conjunto, perfizeram mais seis anos de prisão. Para além disto, o italiano foi também condenado a um mês de prisão por ter prestado declarações falsas às autoridades.

Em 2013, a justiça italiana condenou ainda cinco co-responsáveis pelo acidente.

O naufrágio do Costa Concordia foi o mais grave desastre marítimo das últimas décadas na Europa. O acidente aconteceu ao cair da noite de 13 de Janeiro de 2012, horas depois da embarcação, de 290 metros de comprimento, ter zarpado do porto de Civitavecchia, para a conclusão do seu circuito pelo mar Mediterrâneo. Depois de decidir fazer uma manobra de “saudação” à ilha de Giglio, o comandante não foi capaz de evitar a colisão contra formações rochosas, que levou o navio a perder a propulsão e adornar com um rombo no casco.

Com o caos instalado na sala de comando, Schettino não só demorou a emitir o pedido de socorro e a ordenar a evacuação do navio, como ignorou as leis marítimas e pôs-se a salvo quando centenas de pessoas ainda aguardavam o resgate. Já em terra terá resistido a várias ordens para regressar a bordo e concluir a evacuação. O Costa Concordia levava mais de 4000 pessoas a bordo.

