Director do FBI afastado por Trump: "Um Presidente pode despedir por razão nenhuma"

As razões que levaram ao despedimento do director do FBI, James Comey, ainda são uma discussão sem fim à vista. O Presidente dos Estados Unidos alegou que a forma como o director geriu a investigação aos e-mails de Hillary Clinton, durante as eleições presidenciais, foi o que motivou a decisão, mas agora novos dados reforçam as dúvidas.

PUB

Dias antes de ser despedido, James Comey teria pedido à Casa Branca mais recursos para a sua investigação sobre as presumidas ligações entre o Governo russo e contactos próximos de Donald Trump. O director do FBI liderava a equipa que tinha dado início à investigação.

Esta quarta-feira, James Comey deixou uma carta a toda a equipa do FBI e amigos. Na mensagem, o agente diz ter sempre acreditado que “um Presidente pode despedir um director do FBI por qualquer razão, ou até mesmo por razão nenhuma”. James Comey apela ainda à equipa para continuar a reger-se pelos valores da unidade de investigação e a defender a Constituição americana.

PUB

Após três anos de James Comey como líder do FBI, Donald Trump despede o director da unidade e deixa que se torne inevitável uma comparação com o caso Watergate - que nos anos 70 levou à renúncia do Presidente Nixon.

PUB

PUB