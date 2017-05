Altice garante direitos exclusivos da Liga dos Campeões em França

É um “tsunami”, uma "reviravolta" e uma “revolução no mundo do futebol”, dizem os media franceses. A SFR, a operadora francesa da Altice (dona da PT Portugal) garantiu os direitos exclusivos de transmissão da Liga dos Campeões e da Liga Europa a partir do próximo ano, e até 2021.

Segundo meios de comunicação como o Le Monde, o L’Équipe e a RMC Sport (emissora de rádio especializada que pertence à BFMTV, detida pela Altice), o grupo de Patrick Drahi vai desembolsar 350 milhões de euros para garantir os direitos exclusivos das duas grandes competições europeias. A notícia foi posteriormente confirmada pelo grupo, ainda que o comunicado não faça qualquer referência ao valor do negócio.

É um golpe pesado para a BeIN Sports e o Canal+, detentores actuais dos direitos da Liga dos Campeões, e uma “espectacular inflação” de preços, diz o Le Monde, apontando que a UEFA recebia até à data 160 milhões pela difusão destas duas provas no mercado francês.

Com este negócio, a SFR dá “novamente provas do seu apetite de ogre” para garantir direitos exclusivos nos conteúdos (a SFR Sport já tem, por exemplo, os direitos da Liga Inglesa) e conseguir novos assinantes, mas faz também “uma jogada arriscada”, porque investimentos pesados como estes são difíceis de rentabilizar, escreve o jornal.



