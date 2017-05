Mais de 14 mil reclamações contra bancos em 2016

As reclamações contra os bancos voltaram a aumentar em 2016. O Banco de Portugal (BdP) recebeu e tratou 14.141 reclamações de clientes bancários contra instituições de crédito, mais 4,8% do que em 2015.

PUB

De acordo com o Relatório de Supervisão Comportamental, divulgado nesta quarta-feira, as reclamações ficaram abaixo do valor registado em 2014. Em 64% das reclamações encerradas, o BdP concluiu que não havia indícios de infracção e nos restantes 36% a situação reclamada foi solucionada pela instituição, por sua iniciativa ou por indicação do supervisor.

“Para corrigir as irregularidades detectadas nas acções de fiscalização, o Banco de Portugal emitiu 1020 recomendações e determinações específicas, dirigidas a 73 instituições, na sua maioria respeitantes ao crédito aos consumidores”, destaca o BdP em comunicado.

PUB

No último ano, o supervisor instaurou ainda 155 processos de contra-ordenação, envolvendo 29 instituições, para sancionar infracções às normas aplicáveis no domínio da supervisão comportamental. As matérias mais visadas nesses processos de contra-ordenação foram incorrecções no reporte efectuado pelas instituições à Central de Responsabilidades de Crédito (43 processos), irregularidades relacionadas com depósitos bancários (42) e crédito aos consumidores e outros créditos (32).

PUB

PUB