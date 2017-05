Emergência declarada em centro de resíduos nucleares nos EUA

O Departamento de Energia dos Estados Unidos declarou esta terça-feira uma emergência no maior centro de resíduos nucleares do país, em Hanford, no estado de Washington, na sequência de um aluimento de terras num túnel onde se encontra armazenado material radioactivo.

Segundo a imprensa local, incluindo o jornal The Oregonian, a emergência foi declarada às 8h26 de Seattle (16h26 em Lisboa). Os funcionários do centro de tratamento de resíduos nucleares foram retirados do local, enquanto outros mais próximos do túnel afectado pelo aluimento foram ordenados a permanecer em espaços fechados. Até ao momento, segundo a Associated Press, não foi detectada qualquer fuga de radioactividade. O aluimento poderá ter sido causado pela realização de obras numa estrada próxima.

Hanford, situado numa região pouco povoada do Sudeste de Washington, foi um dos complexos originais do Projecto Manhattan de desenvolvimento da bomba atómica, durante a Segunda Guerra Mundial. A bomba detonada sobre Nagasáqui, no Japão, em Agosto de 1945, continha plutónio produzido neste centro.

Actualmente, o complexo alberga uma central nuclear para fins civis e vários centros de pesquisa atómica ainda em actividade. As antigas instalações de transformação de plutónio encontram-se encerradas, mas continuam a representar um sério desafio ambiental. Hanford é recorrentemente referido pela imprensa norte-americana como o local mais tóxico e radioactivo dos Estados Unidos.

