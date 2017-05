Dívidas à Segurança Social passam a ser geridas online

Os trabalhadores e as empresas que têm acordos de regularização de dívidas com a Segurança Social terão, a partir do terceiro trimestre de 2017, a vida facilitada e poderão gerir os seus planos de pagamento através da internet. Esta é uma das medidas previstas na estratégia de modernização da Segurança Social que o Governo apresentou nesta segunda-feira.

PUB

Uma parte dessas medidas (nove) já está no terreno. As restantes 34 serão implementadas até ao final de 2018 e têm como objectivo melhorar a relação dos cidadãos e das empresas com a Segurança Social e aumentar os serviços disponibilizados online.

"O que eu gostaria é que estivessem já todas concretizadas; que fosse já mais simples para os cidadãos e para as empresas relacionarem-se com a Segurança Social, quando se trata de uma prestação, do acesso à reforma, de uma dimensão contributiva", afirmou o ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, durante a apresentação da estratégia, que decorreu em Oeiras.

PUB

Até ao final do terceiro trimestre, Vieira da Silva e a sua equipa querem avançar com a gestão online de acordos e planos, que permitirá aos trabalhadores ou às empresas consultar online todas as informações sobre o seu plano voluntário de regularização de dívidas, nomeadamente as prestações já pagas, pagar as que falta regularizar e antecipar o pagamento de algumas prestações.

Na mesma altura, o acesso às medidas de apoio ao emprego poderá ser feito no site da Segurança Social e será possível pagar os juros de mora através do multibanco ou do homebanking, sem que os trabalhadores ou as empresas tenham de se dirigir ao atendimento presencial para regularizar a situação.

Até ao final deste ano, o Governo quer ainda permitir a gestão online dos agregados familiares (para a atribuição do abono de família, por exemplo), bem como o pedido e consulta online da prestação social ou familiar.

Até ao segundo trimestre de 2018, o Governo promete lançar o novo portal da Segurança Social e, no trimestre seguinte, a definição da senha de acesso à Segurança Social Directa será feita no momento da inscrição, em vez de ser enviada para casa como acontece agora.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em meados do próximo ano, será ainda lançado um novo simulador de pensões que permitirá consultar na internet o valor da pensão a receber, as penalizações existentes e os prazos para a reforma. Actualmente, para terem acesso a esta informação, os cidadãos têm de se deslocar a um atendimento presencial.

Também em 2018, o pedido da prova escolar (para efeitos de atribuição de abono de família, por exemplo) deixa de ser uma obrigação das famílias. O Ministério da Educação passará a enviar essa informação de forma electrónica e automática para a Segurança Social.

Cláudia Joaquim, secretária de Estado da Segurança Social, destacou a importância da estratégia agora apresentada para reduzir os custos de contexto das empresas, para "reforçar a eficiência dos serviços, a relação dos cidadãos e com as empresas e com tudo isto controlar melhor a despesa pública".

PUB

PUB