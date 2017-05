Nuno Amado: "Sou favorável à diversidade accionista"

"Sou favorável à diversidade accionista", "não podendo haver [na banca] apenas investidores anglo-saxónicos", defendeu Nuno Amado. "O BCP tem uma base accionista com diversidade, temos a Fosun com 25%, temos a Sonangol com 15% e que muito nos tem apoiado". O banqueiro adiantou ainda que o banco "tem igualmente uma base de retalho portuguesa que andará entre 25%e 30%".

O líder do maior banco privado português sublinhou ainda que "em banca não é irrelevante o local onde se consolida", nem onde se gere a instituição, sobretudo no quadro de uma união bancária, concluiu.

"O caminho para 2018 é difícil, mas estamos a cumprir o plano definido e estamos confiantes que vamos atingir as metas definidas", acrescentou Nuno Amado no final da conferência de imprensa de divulgação das contas trimestrais de 2017, um ano que diz estar a ser "desafiante".<_o3a_p>

Para o presidente do BCP, que apresentou esta segunda-feira uma subida dos lucros trimestrais para 50 milhões de euros, há objectivos traçados que foram entretanto alcançados e deu dois exemplos: o rácio de capital já está em 11% e o rácio de crédito liquida em depósitos já é inferior a 100%.

No que respeita à criação de uma solução para absorver o crédito malparado que está a contaminar as contas do sector bancário português, Amado garantiu que o BCP "analisará com detalhe" todas as vias que lhe forem apresentadas. Mas colocou ressalvas: Não pode haver destruição de capital e qualquer solução deve implicar um conjunto de alterações nas regras para que os processos de [recuperação de crédito] "sejam mais rápidos e eficientes".

O presidente do BCP chamou ainda a atenção para o facto de, no contexto da integração bancária, as autoridades terem de levar em linha de conta que o sector europeu não é homogéneo, possuindo instituições com riscos diferentes e a operar debaixo de condições que não são idênticas.

