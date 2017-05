Afinal, as pessoas são muito más a avaliar a magnitude do problema das notícias falsas

É difícil manter-se a par do fluxo crescente de notícias e dados sobre as notícias falsas, a desinformação, o conteúdo parcial e a literacia sobre as notícias. Este é um resumo que apresenta os destaques das histórias que pode ter perdido na última semana.

PUB

“Algo que o Facebook nunca fez: ignorar os “gostos” e os “não gostos” dos seus utilizadores”. Gostei muito deste ensaio recente no Buzzfeed, Donald Trump and America’s National Nervous Breakdown: Unlocking your phone these days is a nightmare” (“Donald Trump e o esgotamento nervoso nacional da América: Hoje em dia, desbloquear o telemóvel é um pesadelo”), em que Katherine Miller escreve: “Há tanto ruído discordante que só decifrar todas as informações individuais e segui-las ao longo do ciclo de notícias exige um esforço enorme. É difícil decidir o que fazer a seguir.”

Pensei neste texto enquanto estava a tentar decidir como fazer a cobertura dos "zilhões" de pequenos anúncios e iniciativas que o Facebook está a lançar para monitorizar as notícias falsas: é difícil não lhes perder a conta, recordar quais são totalmente novos e quais são apenas pequenos incrementos e reconhecer quais deles representam, de facto, mudanças nas posições anteriores da empresa.

PUB

Farhad Manjoo acompanhou algumas destas mudanças na história de capa da New York Times Magazine no final de Abril, Can Facebook Fix its Own Worst Bug?” (“Será que o Facebook consegue reparar o seu pior bug?”), para a qual entrevistou várias vezes Mark Zuckerberg. Diz o texto:

No entanto, a solução para o dilema mais alargado da desinformação – o clima generalizado de rumores, propaganda e teorias da conspiração que o Facebook, sem querer, incubou – pode exigir algo que o Facebook nunca fez: ignorar os “gostos” e os “não gostos” dos seus utilizadores. O Facebook acredita que as notícias inventadas, do género “O Papa apoia Trump”, são apenas uma pequena minoria dos textos que aparecem no feed de notícias; eles constituem 1% das publicações, segundo [Adam Mosseri, o vce-presidente encarregado do feed de notícias]. A questão que a empresa enfrenta agora é perceber se o problema da desinformação se assemelha ao clickbait e se as soluções se irão alinhar com a visão do Facebook. Todo o projecto do Facebook, no que diz respeito às notícias, baseia-se no pressuposto de que as preferências individuais das pessoas acabam por coincidir com o bem público, e que, se isso não for aparente no início, é porque não estamos a aprofundar o suficiente a análise dos dados. Em contrapartida, décadas de investigação nas ciências sociais demonstram que a maioria de nós simplesmente prefere coisas que parecem ser fiéis à nossa visão do mundo, mesmo que não sejam verdade, e que a extracção de todos esses sinais de preferência irá provavelmente conduzir-nos ainda mais para dentro de bolhas, em vez de sairmos delas.

Na última quinta-feira de Abril, o Facebook divulgou um documento em que delineava algumas das novas formas que a empresa usou para [expandir] o "foco de segurança para lá do comportamento abusivo tradicional, como o hacking de contas, o malware, o spam e as fraudes financeiras, de forma a incluir formas mais subtis e insidiosas de uso indevido, incluindo tentativas de manipular o discurso cívico e de enganar as pessoas”. Um dos aspectos em que o documento se centra é a “amplificação falsa”.

“As contas de amplificação falsa manifestam-se de forma diferente em todo o mundo e nas regiões”, escrevem os autores. Mas, “no longo prazo, estas redes e contas inautênticas podem abafar histórias válidas e até dissuadir as pessoas de qualquer tipo de participação”. Entre outras coisas, isto pode incluir “a criação de contas falsas, por vezes em massa”; “reacções ou “gostos” coordenados” e isto é coordenado por pessoas reais, afirma o Facebook – não por bots.

A Criação de Grupos ou Páginas com o intuito específico de disseminar notícias ou manchetes sensacionalistas ou altamente tendenciosas, frequentemente distorcendo os factos para se encaixarem numa narrativa. Por vezes, estas páginas incluem conteúdo legítimo não relacionado, claramente para servir como distracção face ao seu objectivo real.

Os autores afirmam que o alcance das tentativas de amplificação falsa durante as eleições de 2016 foi “estatisticamente muito reduzido, em comparação com o nível geral de participação em assuntos políticos”. Também referem que tomaram medidas contra mais de 30 mil contas falsas em França. (Há mais sobre o Facebook e as eleições francesas aqui).

Observámos que a maior parte da amplificação falsa, no contexto das operações de informação, não é impulsionada por processos automáticos, mas sim por pessoas coordenadas, que se dedicam a operar contas que não são autênticas. Observámos muitas acções de operadores de contas falsas que só poderiam ser realizadas por pessoas com competências linguísticas e conhecimentos básicos da situação política dos países-alvo, o que sugere um nível mais elevado de coordenação e premeditação. Alguns dos agentes com um nível mais baixo de competências podem até fornecer orientações de conteúdo e linhas gerais aos amplificadores falsos, o que pode criar uma impressão de automação.

“As pessoas ficaram em estado de choque.” O Project Owl da Google, que foi anunciado na semana passada, pretende retirar conteúdos ofensivos e/ou falsos dos sistemas AutoComplete e Featured Snippets. Danny Sullivan, da Search Engine Land.

As pesquisas problemáticas constituem apenas uma pequena parte do fluxo de pesquisas geral do Google, mas trazem muita publicidade negativa à empresa. “Parece um problema pequeno”, disse Pandu Nayak, funcionário do Google, a Sullivan. “As pessoas [no Google] ficaram em estado de choque [com a publicidade negativa]… Era um problema significativo que, suponho, não tínhamos valorizado anteriormente.”

Uso o termo “pesquisas problemáticas” para situações em que o Google lida com as consequências do mundo da “pós-verdade”. As pessoas produzem cada vez mais conteúdo que reafirma uma visão do mundo ou opinião particular, independentemente dos factos. Além disso, as pessoas fazem pesquisas sobre rumores, mitos urbanos, insultos ou tópicos pejorativos a um volume suficiente para influenciar as sugestões de pesquisa que o Google oferece, de formas ofensivas e possivelmente perigosas… elas representam um problema de qualidade completamente novo para o Google.

Leia também a reportagem de Sullivan do início de Abril: A deep look at Google’s biggest-ever search quality crisis (Um olhar aprofundado sobre a maior crise de qualidade das buscas de sempre do Google). (Entretanto, Klint Finley, da Wired, pergunta-se se o Google devia sequer estar a tentar fornecer “uma única reposta correcta”.)

Foto

Já que falamos de níveis “significativos”… Uma sondagem da Harvard Kennedy School Institute of Politics feita a 2654 americanos de idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos descobriu que, em média, estes acreditavam que uns espantosos 48,5% das notícias no seu feed do Facebook eram falsas. E também que “os republicanos acreditam que há mais fake news (56%) no seu feed, em comparação com os democratas (42%) e os independentes (51%)”.

Isto é uma loucura. Voltando ao texto de Farhad Majnoo no início desta publicação: o Facebook acredita que a percentagem de notícias falsas do seu feed de notícias é “1%”. Mas, voltando a Miller, no BuzzFeed: “Tentar orientar-se sob pressão – determinar a verdade no meio das complexidades de protocolos, regulações, legislação, ideologia, fontes anónimas, relatos contraditórios, negações, declarações públicas, os tweets dele [Trump] – é demasiado. Não podemos viver assim!”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto

Tradução: Rita Monteiro

Esta é uma parceria PÚBLICO/Nieman Lab.

PUB

PUB