Entrevistado na SIC, o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, explica o que o levou a prescindir do apoio do PS à sua recandidatura. "Não aceitamos que o PS tente fazer crer que existe uma coligação informal", diz Moreira, referindo-se às declarações da secretária-geral adjunta dos socialistas, Ana Catarina Mendes.

Elogia a "lealdade" de Manuel Pizarro, o líder da distrital do PS-Porto, afirma que o convidará para permanecer na vereação, mas apenas pelo "desempenho" que tem tido, e não por ser dirigente do PS.

