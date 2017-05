CDS quer saber qual o plano de contingência do Governo para acudir a portugueses na Venezuela

Os centristas querem saber quais as “circunstâncias e as condições do plano de contingência” que o Governo diz já ter preparado para acorrer a uma situação que exija o apoio a cidadãos portugueses e descendentes que queiram deixar aquele país da América Latina.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o deputado centrista Telmo Correia lembrou que o partido pediu e já foi aprovada “há algum tempo” a audição do ministro dos Negócios Estrangeiros no Parlamento, lamentando a demora. Além do plano de contingência, o CDS-PP quer também saber o que o Governo está a fazer para “se bater pela libertação” de eventuais presos políticos de nacionalidade portuguesa ou descendentes de portugueses – como o eurodeputado Francisco Assis denunciou há meses – e para lhes “assegurar as condições de defesa e apoio judiciário condigno”.

Questionado sobre a posição do Presidente da República, que se escusou a comentar a actual situação conturbada na Venezuela, Telmo Correia disse compreender a “intenção” porque a “situação é de facto muito sensível”, mas defendeu que “não será seguramente com o silêncio internacional que se ajudam os que estão todos os dias na rua a lutar pela liberdade” naquele país.

Há uma semana, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse que existe um “plano de contingência para um conjunto de países, e que é do conhecimento do Parlamento”, para ser posto em prática em “circunstâncias de grave crise que obriguem à evacuação e protecção consular de carácter especial”. À margem do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro acrescentou que o Governo aumentou os meios consulares na Venezuela em especial em matéria de apoio social e de segurança nos postos consulares.

