Estrela, Santos, Campolide e Amoreiras: afinal uma destas zonas pode não ter metro

A rede do Metropolitano de Lisboa vai ser alargada nos próximos anos. Isso parece ser um facto. Agora resta saber exactamente onde é que serão as novas estações, e quantas, bem como o respectivo investimento. Isto porque, num primeiro comunicado, enviado esta tarde, o Ministério do Ambiente anunciou, e foi citado pelo PÚBLICO e diversos outros órgãos de informação, que iriam surgir quatros estações até 2022: Estrela, Santos, Campolide e Amoreiras.

Com a expectativa de ver crescer o número de passageiros em 12 milhões, o Ministério liderado por João Pedro Matos Fernandes mencionava ainda outros investimentos mais pequenos e quantificava o montante requerido no valor global de 684 milhões de euros.

Depois, num segundo comunicado, o Ministério veio afirmar que a primeira nota enviada continha incorrecções, e que "os valores de investimento referidos estavam errados". Ao mesmo tempo, deixou de haver referência às novas estações, que, afinal, podem não ser quatro.

Até aqui, o Governo tinha dado como certas as estações da Estrela e de Santos, como garantiu ao PÚBLICO em Dezembro.

O processo deverá ficar clarificado na próxima segunda-feira, dia para o qual já estava marcada uma cerimónia pública com a presença do ministro e do presidente da Metro de Lisboa, Vítor Santos, bem como do presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina. Nessa altura, será então apresentado o plano de desenvolvimento operacional da rede do metro.

