Príncipe Philip vai afastar-se dos deveres reais, anuncia Casa Real britânica

Os altos funcionários da Casa Real britânica foram convocados às 23h desta quarta-feira para uma reunião de emergência no Palácio de Buckingham. O encontro começou às 10h desta quinta-feira e visou o anúncio do afastamento do príncipe Philip, actualmente com 95 anos, dos seus deveres reais. O marido da rainha Isabel II irá retirar-se da vida pública este Outono.

De acordo com um comunicado oficial da Casa Real britânica, a decisão do Duque de Edimburgo conta com o "apoio total" da rainha. "O príncipe Philip irá estar presente em compromissos agendados até Agosto, quer sozinho quer acompanhado pela rainha. Depois disso, o duque de Edimburgo não irá aceitar novos convites para visitas e eventos, apesar de reservar a escolha de poder participar em determinados eventos públicos, de tempos a tempos.

A convocatória para a reunião de urgência surgiu horas depois de a monarca se ter reunido com a primeira-ministra britânica, Theresa May, para discutir a dissolução do Parlamento, em preparação das eleições do próximo dia 8 de Junho egerou algumas especulações, chegando a equacionar-se um possível afastamento da rainha Isabel II.

A Reuters e a BBC contactaram fontes da família real, que garantem que “não há motivo para alarme” em relação à saúde da rainha Isabel II, de 91 anos, ou do seu marido, o príncipe Philip, que completará 96 anos no próximo mês.

A rainha completou este ano, a 6 de Fevereiro, 65 anos no trono britânico, assinalando as bodas de safira. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu a 21 de Abril de 1926, em Londres, e subiu ao trono em 1952, após a morte do pai, Jorge VI de Inglaterra. É actualmente a monarca há mais tempo no poder em todo o mundo. Já o seu filho, o príncipe Carlos, com 68 anos, detém o recorde como herdeiro do trono.

Em Fevereiro, escrevia a Reuters, a rainha de Inglaterra tinha níveis de aprovação popular próximos dos 80%.

