Já não é a primeira vez que a abertura do Aquaparque é anunciada para “breve"

Está para “breve” a abertura de uma "parte substancial" do antigo aquaparque de Lisboa, em Monsanto, transformado num jardim e parque infantil, anunciou a autarquia. O anúncio foi feito pelo vereador responsável pelos espaços verdes, José Sá Fernandes, esta quarta-feira, na reunião de câmara descentralizada com os munícipes de Belém, Ajuda e Alcântara.

PUB

Segundo o vereador, a renaturalização do terreno está praticamente feita e decorre “neste momento” a instalação de um parque infantil. “Em breve”, estarão reunidas as condições para a abertura ao público do espaço que, desde o seu encerramento em 1993 na sequência da morte de duas crianças, não tem qualquer utilização. Mas já se tinha ouvido esta promessa em 2009.

Nesse ano, Sá Fernandes prometia abrir ao público, em Setembro, o antigo recinto do parque de diversões e, nessa altura, lançar um concurso de ideias para dar uso ao espaço. "Lisboa não pode continuar privada destes nove hectares", disse o vereador há oito anos.

PUB

Em 1997, a câmara chegou a concessionar o espaço a uma empresa privada para que ali fosse criado um parque de diversões, não aquático. O processo, no entanto, nunca avançou: a autarquia acabou por reaver o espaço anos depois, alegando incumprimento contratual.

Na reunião desta quarta-feira, José Sá Fernandes referiu ainda que será apresentado um projecto de requalificação para a restante área do antigo aquaparque que, para já, vai continuar encerrada.

PUB

PUB