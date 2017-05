May acusa UE de tentar influenciar resultados eleitorais no Reino Unido

Continua a troca de palavras entre Bruxelas e a primeira-ministra britânica. Esta quarta-feira, depois de se encontrar com a Rainha Isabel II em Downing Street, Theresa May acusou os políticos europeus de desvirtuarem deliberadamente a posição do Reino Unido no âmbito do início das negociações sobre o “Brexit” para influenciar os resultados das eleições antecipadas convocadas para 8 de Junho.

A primeira-ministra britânica afirmou ainda que “alguns em Bruxelas” não querem que o Reino Unido seja bem-sucedido no processo de saída da União Europeia. “Nos últimos dias, temos vindo a assistir exactamente quão duras estas conversações provavelmente serão”, afirmou, citada pelo Guardian. “A posição negocial do Reino Unido na Europa tem sido desvirtuada pela imprensa continental”, disse ainda May, referindo-se, mais uma vez, às notícias sobre o encontro com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Na passada quarta-feira, 26 de Abril, Theresa May e Jean-Claude Juncker encontraram-se em Londres e, ao jantar, discutiram as linhas orientadoras das negociações sobre o “Brexit", que foram aprovadas no sábado. Como correu? O jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) — numa notícia publicada na segunda-feira – fala de um “desastroso jantar do 'Brexit'”. No final, Juncker terá dito que saía "dez vezes mais céptico do que estava antes".

Theresa May reagiu ao relato deste jantar, afirmando que o encontro foi “construtivo”. A primeira-ministra britânica considerou que o relato sombrio do jornal alemão não passava de "mexericos de Bruxelas". “Basta olhar para aquilo que a própria Comissão Europeia disse, depois do jantar: as conversações foram construtivas”, sublinhou.

Esta terça-feira, May prometeu que será uma "bloody difficult woman" (“uma mulher difícil como o raio”, numa tradução livre) nas negociações sobre o "Brexit".

Esta quarta-feira voltou ao tema e seguiu com os ataques, isto depois de se ter encontrado com a Rainha após a dissolução do Parlamento, dando início à campanha eleitoral. “A posição negocial da Comissão Europeia endureceu. As ameaças contra o Reino Unido foram lançadas pelos políticos e funcionários europeus. Todos estes actos têm sido deliberadamente agendados para afectar os resultados das eleições gerais que terão lugar no dia 8 de Junho”.

Para garantir que consegue concretizar o "Brexit" nas condições em que deseja, a primeira-ministra britânica anunciou, em meados de Abril, que vai antecipar as eleições legislativas para 8 de Junho – três anos antes do que o previsto – para reforçar a estabilidade do país na altura em que o Reino Unido se prepara para sair da União Europeia.

