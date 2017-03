Porta-voz de Fillon demite-se

Thierry Solère, porta-voz do candidato presidencial François Fillon, anunciou esta sexta-feira através da sua conta pessoal na rede social Twitter que decidiu abandonar as suas funções na campanha. Solère junta-se assim ao conjunto de pessoas que nos últimos dias se tem afastado do candidato do centro-direita, que está prestes a ser constituído arguido por causa do emprego fictício como assistente parlamentar da sua mulher.

O afastamento do porta-voz do candidato surge um dia depois de o Gabinete Central e Luta Contra a Corrupção e as Infracções Financeiras e Fiscais ter realizado buscas na casa de Fillon, em Paris.

Organisateur de la primaire, j ai décidé de mettre fin à mes fonctions de porte-parole de @FrancoisFillon — Thierry SOLERE (@solere92) March 3, 2017

À medida que o cerco ao antigo primeiro-ministro francês aperta, são cada vez menos os mantêm o apoio a Fillon. "Uma hemorragia", descreve o Le Monde. O primeiro a abandonar o apoio à candidatura de Fillon foi Bruno Le Maire. O representante da candidatura de Fillon para os Assuntos Europeus e Internacionais demitiu-se na quarta-feira, depois de Fillon ter anunciado ter sido convocado para se apresentar aos juízes de instrução a 15 de Março, ressalvando no entanto que não se iria afastar da corrida presidencial. "Não vou ceder, não me vou render, não me vou retirar", garantiu, dizendo-se vítima de um “assassínio político sem precedentes”.

“Será apenas o sufrágio universal e não uma investigação encomendada que irá definir o meu futuro”, asseverou.

Le Maire sublinhou "a falta de respeito do candidato", que tinha prometido inicialmente desistir da corrida presidencial se fosse constituído arguido. “Acredito no respeito pela palavra dada, ela é indispensável à credibilidade na política”, escreveu em comunicado, invocando o respeito pelos seus princípios como factor determinante no seu afastamento de Fillon.

Outros políticos e nomes próximos da campanha do candidato também não ficaram convencidos com as palavras do candidato do centro-direita. Esta quinta-feira também Alain Juppé, que chegou a ser apontado como um dos favoritos das primárias do centro-direita, anunciou que se iria afastar do candidato. O mesmo aconteceu com Gilles Boyer, tesoureiro da candidatura e antigo director da campanha de Juppé.

