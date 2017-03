Deserções em série na campanha de Fillon

Só 25% dos franceses querem que François Fillon, o candidato da direita às eleições presidenciais francesas, continue na corrida, embora ele continue a assegurar que não desiste, nem agora que está prestes a ser constituído arguido por causa do emprego fictício como assistente parlamentar da sua mulher.

O ex-primeiro-ministro anunciou quarta-feira que foi convocado para se apresentar aos juízes de instrução a 15 de Março . Mas continua a manter que é alvo de um “assassínio político sem precedentes”. Em várias ocasiões falou em “investigação encomendada” e assegura que se manterá como candidato do partido Os Republicanos, para não defraudar a escolha feito pelos eleitores nas primárias

Porém, na equipa da sua candidatura, começou a debandada. Bruno Le Maire, um político mais jovem, que se coloca mais ao centro, e que teve resultados surpreendentemente bons (29,15%) quando se candidatou à liderança de Os Republicanos face a Nicolas Sarkozy, em 2014, foi o primeiro a abandonar o barci, sublinhando a falta de respeito de Fillon pela promessa que tinha feito, inicialmente, de desistir se fosse constituído arguido.

Esta quinta-feira começaram a abrir-se as comportas: abandonaram a campanha de Fillon outros políticos, muitos deles próximos da corrente de Bruno Le Maire, mas também de Alain Juppé – que durante muito tempo foi dado como o favorito a ganhar as primárias do centro-direita, para ser ultrapassado já perto da meta por Fillon. Até Gilles Boyer, tesoureiro da candidatura e antigo director da campanha de Juppé anunciou a sua demissão.

Há também sarkozistas a sair – apesar do acordo de Fillon com o antigo Pesidente, cujos termos não são conhecidos, para apoiar a sua candidatura, e que se reflectiu numa viragem securitária da temática de campanha, que até há pouco tempo se concentrava mais nos assuntos económicos.

“Infelizmente, estou convencido que Fillon está prestes a tombar”, disse Georges Fenech, o deputado sarkozista que no mês passado liderou uma rebelião falhada e exigia a nomeação de um candidato alternativo. “Parece-me que hoje só Juppé, com toda a sua experiência, pode levar a chama”, disse Fenech, que no entanto é um fiel de Sarkozy.



