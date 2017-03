Câmara promete “diálogo” com moradores sobre novo Museu Judaico, em Alfama

A Câmara de Lisboa comprometeu-se, esta quarta-feira à noite, a iniciar "um diálogo" com os moradores de Alfama e a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior para encontrar “as melhores soluções” para a instalação do Museu Judaico no Largo de São Miguel, em Alfama. A localização do novo museu suscitou críticas dos moradores do bairro lisboeta.

"Ninguém questiona a importância do museu", afirmou Fernando Medina, mas, por outro lado, "o impacto da volumetria e da estética são questões legítimas".

Numa intervenção na reunião descentralizada da câmara com os munícipes das freguesias da Misericórdia, Santa Maria Maior e Santo António, o presidente da câmara comprometeu-se a reunir com a Direcção Geral do Património Cultural (DGPC), a Associação do Património e População de Alfama (APPA) e a Junta de Freguesia para “esclarecer e também ouvir” as opiniões sobre o enquadramento do edifício. Quanto ao receios dos moradores relativamente à mobilidade – receiam que o novo museu traga mais tuk tuk e autocarros turísticos e comprometa a vida dos moradores e trabalhadores do largo – Medina quer encontrar, “em conjunto, as melhores soluções".

Sérgio Brás, dirigente da Associação do Património e População de Alfama (APPA), entende que “o projecto arquitectónico não está em harmonia com o enquadramento habitacional do Largo de São Miguel nem com uma zona protegida” da qual faz parte este largo. Foi a sua intervenção que motivou a resposta de Fernando Medina.

Esta associação de moradores em defesa do património de Alfama mostra-se preocupada com a altura do edifício, mais elevado que os circundantes, e a sua volumetria, no seu entender, desproporcional aos restantes. Este edifício vem ainda retirar “o protagonismo do Largo de S. Miguel à Igreja” com o mesmo nome, referiu Sérgio Brás.

Outra preocupação é a localização do museu numa zona do bairro que “já tem uma grande pressão turística”, o que pode “comprometer a forma como o espaço comum da praça é utilizado pela população e torna-lo num espaço prioritariamente reservado para um museu”. Dá o exemplo da utilização da praça durante os Santos Populares. “Vai-se restringir as festas por causa do museu?”, interrogou. A segurança do museu é também uma das preocupações da associação.

O vereador Manuel Salgado notou que o projecto foi aprovado em reunião de câmara por unanimidade e recebeu um parecer positivo da DGPC. Concluiu que não vê “razão para que se inverta uma decisão tão unânime”. A Direcção-geral considerou que a nova construção estabelecia “relações harmoniosas com a Igreja”, referiu o vereador com a pasta do urbanismo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na mesma reunião, o vereador do PCP, Carlos Moura, destacou que quando votou favoravelmente ao projecto ele e outros vereadores “não tinham noção da sensibilidade da população em relação a esta obra”. O comunista entende agora que se está sempre a “tempo de reverter soluções mais controversas”.

Já Catarina Vaz Pinto, vereadora da cultura, garantiu que o funcionamento do museu “não vai interferir com o quotidiano das pessoas” do bairro.

A abertura do museu está prevista para Setembro deste ano.

