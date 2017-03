Zona euro com desemprego mais baixo desde Maio de 2009

A taxa de desemprego nos países da zona euro foi de 9,6% em Janeiro, mantendo-se estável face a Dezembro, mas abaixo dos 10,4% registados em Janeiro de 2016. De acordo com as previsões rápidas do gabinete de estatística da União Europeia, esta é a taxa mais baixa registada desde Maio de 2009.

Alargando a análise aos 28 países que compõem a União Europeia, a taxa de desemprego foi de 8,1% em Janeiro de 2017, que compara com os 8,2% registados no mês anterior e com os 8,9% registados em Janeiro de 2016. Portugal registou a quarta maior descida homóloga, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Eurostat.

Em termos homólogos, as maiores quebras no desemprego registaram-se na Croácia (de 14,8% para 11,3%), em Espanha (de 20,6% para 18,2%), na Hungria (de 6,2% para 4,3%) em Portugal (de 12,1% para 10,2%), na Eslováquia (de 10,4% para 8,6%) e na Irlanda (de 8,5% para 6,7%).

