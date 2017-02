Trump reúne-se com seguradoras para preparar alternativa ao Obamacare

Donald Trump reuniu-se nesta segunda-feira com as principais seguradoras de saúde para preparar a estratégia de substituição do Affordable Care Act, a lei que permitiu alargar a cobertura de cuidados de saúde a milhões de norte-americanos e que é mais mais conhecida como Obamacare.

“Nós temos de trabalhar conjuntamente para salvar os americanos do Obamacare”, defendeu Trump aos jornalistas, à entrada para a reunião com so líderes das seguradoras, segundo conta o jornal Washington Post.

“O Obamacare forçou os prestadores a limitar as opções de plano que ofereciam aos pacientes levando-os a aumentar os preços”, prosseguiu Trump, explicando que a alternativa ao Obamacare vai permitir às seguradoras que vendam os planos de saúde nos estados americanos. “Agora, um terço dos condados dos EUA ficou reduzido a uma seguradora e as seguradoras estão a fugir. Vocês sabem isso melhor do que ninguém”, rematou Trump.

O Presidente norte-americano manifestou ainda o desejo de estabelecer contas-poupança de saúde ampliadas e contas isentas de impostos destinadas a pagar despesas médicas.

Horas antes do encontro com as seguradoras, Trump revelou mais alguns pormenores sobre o plano de substituição do Obamacare, prometendo que a alternativa pensada dará aos diferentes estados a flexibilidade necessária para desenvolver as políticas de saúde.

No campo político, o Presidente argumentou que seria sensato para o Partido Republicano deixar que a lei da saúde “impluda” para que o seu falhanço possa servir de arma contra os democratas.

“Deixem ser um desastre, por que nós podemos culpar os democratas”, disse. “E nós podemos culpar os democratas e o Presidente Obama”, insistiu, acrescentando que é necessário fazer “o que é correcto porque o Obamacare é um desastre”.

