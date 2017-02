Irmão de Kim Jong-un foi morto com gás altamente tóxico

A polícia da Malásia revelou nesta sexta-feira que o homicídio de Kim Jong-nam, irmão do líder da Coreia do Norte, foi executado com recurso a um gás tóxico asfixiante altamente tóxico, o chamado VX.

A polícia diz que foram encontrados vestígios deste químico letal nos olhos e na cara do norte-coreano, segundo as análises feitas pelo departamento químico da Malásia.

O VX é considerado uma arma química e está classificado pelas Nações Unidas como uma arma de destruição maciça.

Kim Jong-nam foi morto no aeroporto de Kuala Lumpur na semana passada, quando se preparava para embarcar para Macau.

