O Porto vai andar três dias de copo na mão

É uma autêntica orgia vínica que arranca já nesta sexta-feira. Para amantes, curiosos, iniciados, ou também aqueles que são profissionalmente obrigados, o Porto é neste fim-de-semana o lugar mais importante do mundo do vinho. Em espaços vizinhos e à beira Douro, dois eventos, simultâneos e alternativos, concentram mais de quatro mil vinhos e para lá de uma centena de iniciativas associadas à prova e degustação. De todo o tipo de vinhos e das mais variadas regiões, incluindo algumas espanholas e do Brasil.

Há 14 anos que a Essência do Vinho é um marco no calendário português do vinho, um encontro que faz o Palácio da Bolsa rebentar pelas costuras, mas também pelo quinto ano consecutivo que “o simplesmente… Vinho” assume o papel de salão off, com vinhos e produtores alternativos.

É na Essência que se concentram as grandes marcas, os vinhos mais mediáticos e de consumo com escala comercial. Este é o grande evento do vinho, e foi, precisamente, para criar um espaço e contexto alternativo que João Roseira e outros românticos do vinho se lançaram na organização de um salão off. Com vinhos, propósitos e ambiente alternativo, a que chamaram “simplesmente… Vinho”, assim, com a inicial minúscula, como fazem questão de sublinhar.

“Não inventámos nada, simplesmente recriámos em Portugal o que já existe lá fora. Na verdade, nas últimas décadas, como contraponto à globalização e industrialização do vinho, grupos de produtores têm vindo a organizar mostras alternativas às grandes feiras do vinho”, explicam os vignerons que se juntam hoje e amanhã, no Cais Novo, logo a seguir ao edifício da Alfândega. De resto, é isso que acontece com a Vinexpo, em Bordéus, a Vinitaly, em Verona, ou a Prowein, em Dusseldorf. Com o “simplesmente…” acabam também por pôr em evidência que a Essência é outros dos acontecimentos maiores no calendário internacional do vinho.

Com os 84 vignerons presentes no Cais Novo estarão representadas todas as regiões portuguesas e também boa parte das de Espanha. Da Robeira Sacra a Jumilla, do Bierzo à Ribera del Duero passando por Toro, La Mancha e as Rias Baixas. Vinhos naturais, biológicos e biodinâmicos, umas centenas de brancos, laranjas, palhetes, rosés, tintos, secos e doces, novos e velhos, conhecidos e novidades. “Vinhos que querem simplesmente... ser só vinho. Bebido, sentido e partilhado”, como enfatizam os organizadores.

Casas como Aphros e Covela (Vinhos Verdes); Arcossó (Trás-os-Montes); Quinta do Infantado, Maritávora, Mapa, Quinta do sagrado ou Quinta do Pôpa (Douro); Nieporrt, Bageiras, Luis e Filipa Pato, Saima ou Abibes (Bairrada); Pellada, António Madeira, Druida, Lagar de darei ou Casa de Mouraz (Dão); Quinta do Mouro, Arrepiado velho (Alentejo).

De Colares, Lisboa, Tejo, Setúbal, Algarve, Madeira e Açores, todas a regiões estão presentes no “simplesmente…” com vinhos de identidade e terroir, sendo que em alguns casos marcam também presença no Palácio da Bolsa com os seus vinhos mais vocacionados para o giro comercial.

Arte e vinho em leilão solidário

Aos vignerons, no Cais Novo juntam-se meia-dúzia de conhecidas cozinhas – Delicatum, DOP/Rui Paula, Chef Ricardo, Está-se Bem, Shiko, Forneria S. Pedro e Carvão - com petiscos que ajudam a valorizar os vinhos em prova. Como o ambiente se quer de festa, as noites de hoje e amanhã encerram com concertos. Duas bandas do Porto, We Are Mean Chick (sexta) e André Indiana (sábado).

Outra das características que fazem a diferença no “simplesmente…” é o seu já habitual envolvimento artístico. A par das provas, o espaço funciona também como galeria de arte, uma exposição com curadoria de Carlos Paiva que, tal como os vinhos, tem vindo também a crescer em quantidade e qualidade.

A novidade deste ano é que vai haver (sábado, 11h30/15h) um original leilão de arte e vinhos, cujas receitas se destinam a fins solidários. São mais de oitenta lotes, todos juntando obras de arte e vinhos, que vão ser licitadas enquanto é servido um brunch. As receitas são para o Projecto Raiz, que apoia crianças e famílias da freguesia de Ramalde, no Porto, e para o Centro de Documentação das Alternativas Dr. Jean-Claude Rodet, a inaugurar em breve em Idanha-a-Nova.

